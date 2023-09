Cristina Neagu, la un pas să fie suspendată de EHF. Jucătoarea va fi monitorizată timp de un an

Cristina Neagu a fost la un pas să fie suspendată de Federația Europeană de Handbal. Conform propunerii inițiale jucătoarea din România nu ar fi avut voie să dea declarații un an, dar a scăpat doar cu o amendă și o perioadă în care se va afla „sub monitorizare”. Ancheta a fost pornită în urma unei partide desfășurtate acum patru luni.

Cristina Neagu, amendată de EHF. Jucătoarea din România va fi monitorizată timp de un an

Cristina Neagu a scăpat de suspendarea internațională, dar va fi amendată și va avea o perioadă de probă de un an. Propunerea inițială viza ca jucătoarea din România să nu fie lăsată să acorde declarații un an, dar și amendă. A rămas în „picioare” o amendă de 4.000 de euro, dar și avertismentul că un an nu mai trebuie să mai facă nicio care să conțină „limbaj peiorativ”.

„S-a constatat că jucătoarea a manifestat un comportament care încalcă principiile fundamentale ale principiului fair-play-ului. Prin urmare, s-a decis că va fi obligată să plătească o amendă de 4.000 de euro, ca urmare a folosirii unui limbaj față de arbitrii EHF. Jumătate din amenda a fost aplicată cu suspendare, sub rezerva unei perioade de probă de un an începând de la data prezentei hotărâri. O contestație poate fi depusă la Curtea de Apel EHF în termen de șapte zile”, a anunțat Federația Europeană de Handbal.

De ce a fost amendată Cristina Neagu

Cristina Neagu a criticat dur brigada care a condus meciul CSM București – Team Esbjerg din Champions League, desfășurat în luna mai a acestui an. „Tigroaicele” au pierdut returul cu 33 la 31 și au ratat calificarea în Final Four.

„E clar să suntem prea mici! Să trăieşti pe teren propriu asemenea lucruri este de nedescris. Am fost atât de dezamăgită, pentru că alţii decid pentru munca ta. Noi suntem nişte pioni pe terenul ăsta de handbal, noi muncim, noi alergăm şi noi suntem puse la punct, e clar să nu ţine de noi, dar, efectiv, m-am săturat ca alţii să decidă pe munca mea. Dacă sunt slabă, ok, nu merit, nu merităm ca echipă să mergem undeva, dar nu să te fure pe faţă pe teren propriu. Şi, efectiv, să te simţi ca un rahat după meci, că dacă ai fi jucat trei săptămâni ar fi fost acelaşi rezultat. Aşa mă simt acum! În a doua repriză ne-au tăiat pur şi simplu aripile!”, a declarat Cristina Neagu, la finalul meciului de la București.

Sportiva din România a fost desemnată de patru ori cea mai bună jucătoare de handbal din lume și este personajul principal al unui film documentar lansat joi seară în România.