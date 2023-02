Cristina Neagu, gol fabulos în ultima secundă a meciului CSM București – Brest. „Tigroaicele” sunt pe primul loc în grupa din Champions League – VIDEO

Cristina Neagu a fost din nou cea mai bună jucătoare de la CSM București. În duelul cu Brest din grupele Champions League, sportiva din România a marcat nouă goluri și a reușit să egaleze în ultima secundă a partidei. „Tigroaicele” sunt pe primul loc în grupa A și și-au asigurat calificarea în sferturile competiției.

Cristina Neagu a „tras” din nou echipa după ea și a ajutat pe CSM București să revină pe primul loc în grupa A din Champions League. În meciul cu Brest, disputat în Sala Polivalentă din capitală, „Messi al handbalului” a marcat de nouă ori. Finalul a avut-o în prim-plan.

Jucătoarele noastre erau conduse cu 30-29 când Cristina Neagu a irosit o lovitură de la șapte metri. După ce Brest a ratat atacul, sportivele de la CSM au revenit în ofensivă, dar au greșit când au beneficiat de o lovitură de la nouă metri și nu au reușit să șuteze la poartă. Balonul a ajuns la Cristina Neagu, care a tras „ca din tun” și a marcat un gol senzațional, foarte important. Balonul s-a dus prin „paravanul” ridicat de jucătoarele formației vizitatoare.

RESULT: An absolutely brilliant match between @csm_bucharest and @BBH_Officiel ends in a 30:30 draw – thanks to THIS goal by @CrisNeagu8 🤯#ehfcl | #HandmadeHistory pic.twitter.com/oytRyaldyX

— EHF Champions League (@ehfcl) February 5, 2023