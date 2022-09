Cristina Neagu, depășită la capitolul salariu de un baschetbalist. Cine este rapidistul care câștigă 270.000 de euro pe an, mai bine de jumătate din sumă fiind din bani publici

Cristina Neagu nu mai ocupă primul loc în topul salariilor din sportul românesc, mai puțin fotbalul. Jucătoarea de la CSM București a ajuns pe locul doi după ce s-a aflat ce contract are un jucător de baschet de la Rapid. Americanul Darius Johnson-Odom câștigă lunar 22.500 de euro, iar 13.000 de euro din această sumă este provenită din bani publici.

Cristina Neagu, locul doi în topul salariilor, după americanul Darius Johnson-Odom

Cristina Neagu a fost ani buni jucătoarea din sportul românesc cu cel mai mare salariu, exceptând fotbalul. Contractul ei cu CSM București a stârnit multe polemici ținând cont de faptul că bugetul formației de handbal este construit din bani veniți de la Primăria Capitalei. „Messi al handbalului” câștigă lunar 20.000 de euro și au existat numeroase întrebări cum primăria unui oraș cu atât de multe probleme își permite să susțină un club unde sunt salarii atât de mari.

Din această vară, Cristina Neagu nu mai se mai află pe primul loc în topul salariilor. Jucătoarea de handbal a fost detronată de un sportiv de la clubul de baschet Rapid. ProSport susține că americanul Darius Johnson-Odom are un contract lunar de 22.500 de euro. Sursa citată susține că CS Rapid are un plafon de 13.000 de euro lunar / per sportiv, pentru că banii provin din surse publice, așa că diferența este completată din fonduri private.

Cine este Darius Johnson-Odom, jucătorul care câștigă la Rapid 270.000 de euro pe an

CS Rapid este un club care investește foarte mult în echipa de baschet de la seniori. Banii nu sunt o problemă. Bugetul clubului este 28,2 milioane și este asigurat de Ministerul Transporturilor. Această sumă este suplimentată cu câteva contracte de sponsorizare care măresc serios fondurile grupării feroviare.

Darius Johnson-Odom are 32 de ani și joacă pe postul de conducător de joc. Baschetbalistul american a fost draftat în NBA de Dallas Mavericks, dar a ajuns să joace câteva meciuri pentru Los Angeles Lakers și Philadelphia 76ers.

Pentru că nu s-a impus în cel mai puternic campionat din lume și-a încercat norocul în Europa și a jucat Italia, Turcia, Grecia și Franța. Mai mulți specialiști din baschet susțin că Darius Johnson-Odom este cel mai bun jucător de baschet din SUA care a jucat vreodată în România.

El a fost suspendat opt luni, în perioada în care a jucat în Italia, după ce a fost depistat pozitiv la un control-antidoping. Analizele au dovedit că este vorba de THC, unul dintre compușii care au fost identificați în planta de canabis.