Cristina Neagu are alt antrenor la naționala de handbal. Ce obiectiv au tricolorele

Cristina Neagu are alt antrenor la naționala de handbal. Tricolorele se despart după un an și jumătate de Adrian Vasile, al cărui mandat s-a încheiat pe 30 iunie. În această perioadă, handbalistele noastre au avut rezultate dezamăgitoare, atât la Campionatul Mondial, cât și la cel European, ratând și calificarea la Jocurile Olimpice 2020. Acum, Neagu &Co vor fi pregătite de un alt tehnician, tot român, dar care a antrenat în ultima perioadă în Rusia.

Cristina Neagu are alt antrenor la naționala de handbal

Cristina Neagu are alt antrenor la naționala de handbal. Mandatul lui Adrian Vasile s-a încheiat pe 30 iunie, el nefiind reconfirmat pe banca tricolorelor. În locul său, a fost ales Florentin Pera, care a fost votat de 13 dintre cei 14 antrenori din prima ligă, scrie GSP.

Pera și-a reziliat contractul cu rusoaicele de la TSKA Moscova. Singurul care a votat împotrivă a fost chiar Adi Vasile, care rămâne antrenor la CSM București.

„Echipa națională reprezintă pentru mine o mare onoare dar și o mare responsabilitate. Vin la echipa națională cu sufletul deschis, gândul și dorința de a forma un climat prorice performanței, totodată voi pune accent pe unitatea grupului care să aibă ca elemente de bază munca, disciplina și spiritul de sacrificiu pentru culorile echipei naționale. Obiectivul pe termen scurt este de a valorifica la maxim potențialul jucătoarelor și de a forma o echipă competitivă care să lupte pentru fiecare minge pana la ultima picătură de energie indiferent de adversar”, a declarat Pera pentru GSP.

Ce obiectiv au tricolorele

Cristina Neagu și colegele ei n-au avut parte de multe bucurii la națională, în mandatul lui Adrian Vasile. Tricolorele au terminat doar pe locul 12 Europenele din 2021 și pe 13 la Campionatul Mondial de anul trecut. În plus, ele au ratat și calificarea la Jocurile Olimpice 2020 ce au avut loc la Tokio.

Din acest punct de vedere, noul tehnician a declarat că obiectivul principal al naționalei feminine este calificarea la JO de la Paris 2024.

„Sunt un antrenor care se dedică 100% la fiecare meci și a acest lucru vreau sa îl transmit și sa îl vad pe teren la toate jucătoarele. Eu consider că valoarea grupului învinge valoare individuală și datorită acestui fapt voi urmări să îmbunătățim jocul colectiv la nivelul așteptărilor propriilor suporteri. Obiectivul nostru principal este calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024″, a mai spus Pera, potrivit sursei citate.

Florentin Pera a câștigat Cupa Rusiei și a ajuns până în optimile Ligii Campionilor cu TSKA Moscova, echipă pe care o pregătea din iunie 2021. Acolo ar fi trebuit să o întâlnească tocmai pe CSM București, însă, din cauza sancțiunile primite de Rusia pentru invadarea Ucrainei, TSKA și celelalte echipe ruse au fost descalificate. Înainte de gruparea rusă, Pera a antrenat-o pe SCM Rm. Vâlcea, pe care a dus-o până în sferturile Ligii Campionilor.