Cristina Ich și Alex Pițurcă s-au împăcat? Ce a declarat influencerița, după ce cei doi au fost surprinși sărutându-se în club

Cristina Ich și Alex Pițurcă au format unul dintre cele mai controversate cupluri din România. S-au iubit nebunește, au trăit o poveste de dragoste agitată, dar frumoasă, însă au ajuns la final de drum. Au fost surprinși, însă, în timp ce se sărutau cu patimă în club, dar abia acum au clarificat situația.

Cristina Ich și Alex Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă, au pus capăt relației lor, dezamăgind așteptările tuturor. Chiar dacă au avut o poveste de dragoste frumoasă și au un copil minunat, pe nume Noah cei doi au decis să meargă pe căi separate.

Totuși, au reușit să păstreze o relație frumoasă de dragul celui mic. Cristina Ich a oferit detalii despre situație, după ce au fost surprinși sărutându-se, subliniind că rămân apropiați pentru binele copilului lor.

Cei doi au fost surprinși în ipostaze intime, la care nimeni nu se aștepta. Chiar dacă sunt despărțiți, se sărută când se întâlnesc și spun că este ceva normal pentru doi oameni care au un copil și s-au iubit cândva.

„Da, într-adevăr, am avut norocul să păstrăm o relație normală și firească, și pot să spun că am fost și suntem prieteni buni. Și când spun asta, nu mă refer la genul de prietenie în care împărțim bilete la cinema sau rețete de prăjituri.

Când am hotărât să ne despărțim, a fost o decizie discutată și asumată ca fiind cea mai bună pentru amândoi. Nu a fost o despărțire în stilul «film dramatic», ci mai degrabă am trecut la capitolul „continuăm ca prieteni”. Am înțeles că suntem în același echipaj când vine vorba de Noah”, a spus Cristina Ich pentru UNICA.ro.