Cristina ICH, de urgență la spital, în timpul vacanței! A ajuns pe perfuzii

Cristina Ich a ajuns pe mâna medicilor chiar în timpul vacanței. Ce se întâmplă cu frumoasa Angelina Jolie de România și cum a ajuns pe perfuzii?

Frumoasa moldoveancă a fost internată de urgență. Aceasta s-a confruntat cu o alergie care i-a cam dat bătăi de cap în timpul vacanței. Tânăra mămică a mărturisit totul pe rețelele de socializare odată ce a postat o imagine cu ea din spital. Unii dintre fani au dedus că problemele sale de sănătate ar fi din cauza unei anemii, în special după eticheta pusă de iubita lui Pițurcă în instastory. Cei care o urmăresc pe brunetă au susținut deseori că este mult prea slabă și că dietele draconice la care s-a supus mulți ani o vor ajunge în cele din urmă.

Cu toate astea, după ce a pierdut rapid kilogramele în sarcină Cristina a încercat din răsputeri să se ocupe intens de această problemă, așa că și-a făcut un program strict la sală, pentru a pune masă musculară, dar a avut grijă și la alimentație. Ich nu este singura cu această problemă, așa că a etichetat-o la postarea în cauză și pe Anca Serea, care este cunoscută în astfel de ipotaze, mai ales în timpul sarcinilor pe care le-a avut. ”Nu o să-mi revin”, a fost unul din mesajele soției lui Adi Sînă. Anca este mamă a 6 copii, iar pe timpul sarcinilor problemele n-au ocolit-o, trecând prin momente înfricoșătoare.

„Am o anemie severa, o am din copilarie. Din pacate, o mostenesc si copiii. Trebuie sa fac un tratament perfuzabil, in cantitati foarte mari, pentru ca sunt la limita foarte coborata, de aceea nu mi se mai oxigeneaza ca lumea creierul si am ameteli. Majoritatea femeilor, pana la o anumita varsta, se confrunta cu problemele astea. Doar ca eu am un ritm foarte alert, dorm putin. Merg la mai multi doctori, acum urmeaza sa consult un hematolog si sper sa ii dam de capat. Fac un tratament de mai multa vreme, dar acum s-a acutizat”

Anca Serea