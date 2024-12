Cristina Cioran a dezvăluit sexul și numele celui de-al doilea copil. Ce prenume a ales pentru bebeluș

Cristina Cioran a luat pe toată lumea prin surprindere miercuri, când a apărut într-o emisiune TV și a anunțat că așteaptă al doilea copil. Actrița în vârstă de 47 de ani mai are puțin până când va naște și a anunțat și sexul bebelușului.

La 48 de ani, Cristina Cioran va deveni mamă pentru a doua oară. Vedeta și-a ținut sarcina în secret până acum, dar a dat vestea cea mare în direct într-o emisiune TV. Actrița și Alex Dobrescu, tatăl fiicei sale și al bebelușului pe care îl așteaptă, au avut o relație complicată în ultimele luni, iar Cristina Cioran chiar a cerut ordin de protecție împotriva lui, la un moment dat.

Vestea că cei doi vor deveni din nou părinți i-a surprins pe mulți, iar Cristina Cioran a recunoscut că viața bate filmul uneori. Viitoarea mămică mai are câteva săptămâni până când își va aduce pe lume bebelușul, care va fi băiețel. Așadar, fiica ei, Emma, va avea un frățior în 2025, iar actrița a dezvăluit și cum se va numi micuțul.

„Am considerat că nu am niciun drept să stric această perioadă așa de frumoasă cu astfel de știri… Voi naște la 48, bunica cu bebeluș!… Ce vină are acest copil că are doi părinți idioți? A fost o sarcină grea! Emma va avea un frățior pe care îl va chema Ioan!”, a spus Cristina Cioran, în cadrul unei emisiuni TV.