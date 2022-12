Cristina Bălan a născut o fetiță perfect sănătoasă. Imagine emoţionantă cu Nadeea Sofia şi fraţii săi mai mari

Cristina Bălan a devenit mamă pentru a treia oară! Câștigătoarea show-ului „Vocea României” a născut recent o fetiță pe care o va chema Nadeea Sofia. Artista spunea în urmă cu puțin timp că trăiește una din cele mai frumoase perioade din viața ei și că își dorea enorm ca familia să se mărească. Iată o fotografie emoționantă postată chiar de iubita artistă! Fanii ei au comentat intens.

Cristina Bălan și soțul ei sunt în culmea fericirii! Cântăreața a adus recent pe lume o fetiță sănătoasă. Câștigătoarea emisiunii ,,Vocea României” trăiește una din cele mai frumoase perioade din viața ei, mai cu seamă că mărturisea în urmă cu ceva timp că își dorea enorm încă un copil.

Fanii au primit recent vestea cea mare, după ce Cristina le-a mărturisit că a avut o naștere fără complicații, iar ea și fetița sunt foarte bine. Bruneta a afirmat că micuța și-a dorit foarte mult să petreacă Revelionul în familie, așa că a venit pe data de 30 decembrie.

,,Marea Bucurie a ajuns in bratele noastre, chiar inainte de trecerea in noul an, pe 30 Decembrie. Nadeea Sofia, iubirea noastra, te-am asteptat cu mari emotii! Ai vrut sa petrecem Revelionul impreuna si nu exista cuvinte sa exprime fericirea si recunostinta pentru atata perfectiune 💕 #NadeeaSofia #TandM #theBălans”, a fost mesajul vedetei de pe rețelele de socializare.