Cristiano Ronaldo, prima apariție după decesul fiului său. Starul portughez de la Manchester United a fost afectat cumplit de decesul fiului său în momentul nașterii. Acesta era unul dintre gemenii pe care Georgina Rodriguez, partenera lui CR7, i-a adus pe lume, luni. Ronaldo nu a jucat în partida cu Liverpool, dar a fost susținut într-un mod admirabil de fanii „cormoranilor”. Cristiano Ronaldo a fost surprins, miercuri, pentru prima oară de la tragica pierdere suferită.

Cristiano Ronaldo, prima apariție după decesul fiului său. Câștigătorul a cinci Baloane de Aur trece prin drama vieții sale. El și partenera de viață, Georgina Rodriguez (28 de ani), au devenit, luni, părinți de gemeni, băiat și fată. În mod tragic, fiul celor doi a murit chiar la naștere.

Ronaldo și iubita sa au făcut anunțul devastator pe rețelele sociale.

Cristiano Ronaldo (37 de ani) nu a fost prezent, marți seară, pe stadionul Anfield Road din Liverpool, unde echipa sa a jucat o partidă restantă din Premier League.

Chiar și așa, Ronaldo a fost eroul principal al partidei de pe Anfield. Fanii Reds au creat un moment memorabil, emoționant. În minutul 7 al meciului, cifră ce coincide cu numărul de pe tricou al lui Ronaldo, s-au ridicat în picioare și au aplaudat timp de un minut pentru a-și arăta susținerea față de fotbalistul greu încercat. Cei aproape 50.000 de spectatori au cântat și faimosul imn al celor de la Liverpool: You’ll never walk alone” („Niciodată nu vei merge singur”), pe care i l-au dedicat lusitanului.

Elma, una dintre surorile lui Ronaldo, a mulțumit fanilor Liverpool, în numele familiei sale, pentru gestul făcut. „Mulțumim pentru asta, Liverpool! Nu vom uita niciodată ce ați făcut astăzi”, a scris sora fotbalistului pe o rețea socială.

La doar câteva zile după tragedie, Cristiano Ronaldo a revenit la antrenamente, deşi conducerea clubului i-a prelungit absența pe o perioadă nedeterminată. El a fost surprins în timp ce părăsea într-o mașină cantonamentul formației de la Carrington, scrie The Sun.

Ronaldo afișa un chip trist, vorbea la telefon folosind căștile, în vreme ce la voplan se afla unul dintre frații gemeni care se ocupă cu paza superstarului lusitan. Încă nu se știe dacă Ronaldo va evolua în partida de campionat contra celor de la Arsenal, programată sâmbătă, 23 aprilie.

📸| Cristiano Ronaldo arriving at Carrington for training this morning. ❤️💪🏻 pic.twitter.com/XNQt76HzAV

— CristianoXtra (@CristianoXtra_) April 20, 2022