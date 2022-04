Cristiano Ronaldo, erou pe Anfield, fără să joace. Starul portughez de la Manchester United a anunțat decesul fiului său, care se născuse luni. CR7 și partenera sa, Goergina Rodriguez, așteptau gemeni, însă doar fetița a supraviețuit. Câștigătorul a cinci Baloane de Aur a primit mesaje de susținere de la multi fotbaliști, personalități sportive și cluburi. Cristiano Ronaldo nu a jucat, aseară, contra lui Liverpool, dar fanii echipei adverse au creat un moment memorabil prin care și-au arătat suportul față de fotbalistul greu încercat.

Cristiano Ronaldo, erou pe Anfield, fără să joace. Deși părea că le are pe toate, nici măcar CR7 nu e scutit de tragediile vieții. Marele fotbalist de la Manchester United și-a pierdut unul dintre gemenii născuți, luni, de partenera sa, Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo și iubita sa au anunțat decesul fiului lor printr-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Cristiano Ronaldo nu a fost prezent, marți seară, pe stadionul Anfield Road din Liverpool, unde echipa sa a jucat o partidă restantă din Premier League.

Chiar și așa, Ronaldo a fost eroul principal al partidei de pe Anfield. Fanii Reds au creat un moment memorabil, emoționant. În minutul 7 al meciului, cifră ce concide cu numărul de pe tricou al lui Ronaldo, s-au ridicat în picioare și au aplaudat timp de un minut pentru a-și arăta susținerea față de fotbalistul greu încercat. Ceri aproape 50.000 de spectatori au cântat și faimosul imn al celor de la Liverpool: „You never walk alone” („Niciodată nu mergi singur”), pe care i l-au dedicat lusitanului.

Cristiano Ronaldo tocmai reușise cel de-al 60-lea hat-trick al carierei în partida cu Norwich. Manchester United a pierdut partida cu Liverpool cu un categoric 0-4 și se află pe locul 6, în afara locurilor ce duc în Champions League. Dar momentul principal al partidei a rămas, de departe, ceea ce s-a întâmplat în minutul 7.

The whole of Anfield rise in support of @Cristiano and his family ❤️🙏🏽

