Cristiano Ronaldo, maxim de furios. A ieșit de pe teren după ce i s-a făcut o mare nedreptate VIDEO

Fanii lui Cristiano Rolando l-au surprins recent extrem de furios. Reacția celebrului sportiv nu a fost trecută prea repede cu vederea. Fotbalistul a ieșit de pe teren în semn de protest pentru nedreptatea văzută în teren.

Cristiano Ronaldo nu a suportat niciun moment să fie părtașul unei nedreptăți, așa că a ripostat și a ieșit de pe teren în urma a ceea ce s-a întâmplat. Celebrul fotbalist a părăsit nervos terenul după ce nu i-a fost validat un gol la meciul Serbia – Portugalia, scor 2-2.

Căpitanul naționalei Portugalia a gesticulat nervos și a cerut să i se facă dreptate. Totul s-a petrecut în minutele de prelungire, unde nu i-a fost validat un gol, cu toate că mingea depășise linia porții, relatează L’Equipe.

Sportivul a reclamat decizia arbitrului și și-a aruncat furios banderola în momentul în care a ieșit de pe peluză. Arbitrul Danny Makkelie și-a cerut scuze fotbalistului la finele partidei.

“Arbitrul şi-a cerut iertare la vestiare. Pe teren îmi spusese că va vedea imaginile şi că dacă s-a înşelat va veni să-şi ceară scuze. Şi a fost cazul. Arbitrii sunt oameni şi pot greşi, dar de aceea există VAR şi tehnologia la linia porţii, pentru a se evita asta”, a declarat Fernando Santos. Subliniem faptul că la aceste preliminarii nu se folosesc VAR și goal line tehnology.

Căpitanul Portugaliei a trimis mingea în poartă în prelungirile partidei disputate recent. dar arbitrul nu a văzut că mingea a trecut cu toată circumferința de linia porții. Ronaldo a fugit mai apoi spre arbitrul asistent, dar a fost ignorat.

Cel din urmă a primit un cartonaș galben pentru că a protestat furios în fața arbitrului, ulterior a ieșit definitiv din teren. La scurt timp după meci, Ronaldo a postat un mesaj pe Instagram:

Concluzii: Portugalia ocupă locul secund în Grupa A după egalul de la Belgrad, cu patru puncte. În același stadiu se află și liderul Serbia. Luxemburg se poate lăuda cu trei puncte, ulterior Azerbaidjan și Irlanda completează grupa, cu zero puncte.

Nami I would walk off the field… You guys don’t deserve #CristianoRonaldo https://t.co/5ajcUwGN2N pic.twitter.com/LRf9dQ81l5

— Muzi Khanyile (@Dowpey) March 28, 2021