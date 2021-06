Cristiano Ronaldo, lovit cu sticle de Coca-Cola. Ce a pățit starul Portugaliei după scandalul de la Euro 2020. Partida Franța-Portugalia a prilejuit starului de la Juventus doborârea unor lte recorduri. Dar CR 7 a avut parte și de surprize neplăcute pe stadionul din Budapesta. Fanii s-au răzbunat pentru gesturile făcute de lusitan la adresa faimoasei băuturi.

Portugalia s-a calificat în optimi, dar Cristiano Ronaldo a fost lovit cu sticle de Coca-Cola. Partida contra Franței a fost plină de evenimente. Actuala campioană europeană s-a trezit că este chiar eliminată din competiție, în contextul rezultatelor din grupă. Dar, Ronaldo a înscris de două ori, obținând un meci egal pentru echipa sa. În faza următoare, Portugalia va întâlni Belgia. Dar starul lusitan n-a avut momente ușoare pe stadionul din Budapesta. Oricum, UEFA a deschis deja o investigație privind manifestările de rasism și homofobie ale fanilor unguri în timpul meciului Ungaria-Portugalia.

De data acesta, un spectator a forțat intrarea pe gazon și a aruncat în Cristiano Ronaldo cu o sticlă de Coca-Cola, scrie The Sun. Fotbalistul de 36 de ani a mai primit și pahare goale în cap, chiar după celebrarea golurilor marcate. Starul de la Juventus a părut lovit de acestea, frecându-și câteva secunde ceafa după incident. Gestul îndrăznețului fan a venit ca o răzbunare pentru cel făcut de Ronaldo la adresa faimoasei băuturi energizante. El a îndepărtat de pe masă sticlele de Coca-Cola, la o conferință de presă, cu un gest disprețuitor. Apoi, a scos o sticlă cu apă, îndemnându-i pe toți să bea doar așa ceva.

Atitudinea starului portughez a costat compania – sponsor oficial al Euro 2020 – nu mai puțin de 4 miliarde de dolari. Acțiunile Coca-Cola au scăzut cu 1,6% la bursă, după incidentul provocat de Ronaldo. La scurtă vreme, Paul Pogba a repetat gestul, dar cu o sticlă de bere Heineken, pe care a dat-o la o parte din fața lui, tot la o conferință de presă. Atitudinea a devenit virală, mulți alți jucători imitând aceste gesturi, ba în glumă, ba ironizând atitudinea portughezului.

UEFA a intervenit după aceste incidente și le-a cerut jucătorilor celor 24 de echipe să nu mai scoată din cadru băuturile sponsorilor. Directorul Euro 2020, Martin Kallen, a declarat că UEFA „a comunicat cu echipele naționale cu privire la această problemă”. „Este important, deoarece veniturile sponsorilor sunt cruciale pentru turneu şi pentru fotbalul european”, a spus Kallen, într-o conferinţă de presă, potrivit Mediafax.

Cristiano Ronaldo ‘Attacked’ With Coca-Cola Bottle During the Match With France 💀

pic.twitter.com/Kr6yP8BQTS

— Messaitama🤺🇮🇳🇦🇷 (@messaitama) June 24, 2021