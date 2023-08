Cristiano Ronaldo l-a depășit pe legendarul Gerd Muller. Ce record a doborât starul plătit cu 200 de milioane de dolari pe sezon – VIDEO

Cristiano Ronaldo a doborât un nou record. Starul din atacul lui Al Nassr a marcat primul său gol din acest sezon și l-a depășit pe Gerd Muller la capitolul reușitelor „semnate” cu capul. Echipa lui s-a impus cu 4-1.

Cristiano Ronaldo nu a renunțat la obiectivul său de a stabili recorduri, deși joacă fotbal în Arabia Saudită, departe „de lumea bună” din acest sport. Starul lui Al Nassr a marcat primul său gol din acest sezon în duelul cu US Monastir, în King Salman Club Cup. Portughezul s-a aflat în careu la locul potrivit și a trimis balonul în plasă cu capul, în minutul 74, la scorul de 2-1, în succesul pe care echipa lui l-a obținut cu 4-1.

A fost o reușită specială. Pentru Ronaldo a fost golul cu numărul 145 pe care l-a marcat cu capul și este primul jucător din istorie care atinge o asemenea bornă, reușind să-l depășească pe Gerd Muller, celebrul atacant german având 144 de reușite de acest gen.

MOST OFFICIAL HEADED GOALS IN FOOTBALL HISTORY

1. Cristiano Ronaldo 145 🇵🇹

2. Gerd Muller 144 🇩🇪

3. Carlos Santillana 125 🇪🇸

4. Pele 124 🇧🇷 pic.twitter.com/7mPn4JQcqR

