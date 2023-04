Cristiano Ronaldo, furibund în Arabia Saudită. Starul portughez a reușit „o dublă” și a ajuns la 11 goluri în nouă partide la Al Nassr – VIDEO

Cristiano Ronaldo a reușit o nouă demonstrație de forță în Arabia Saudită. Starul portughez a semnat două goluri în meciul în care Al Nassr s-a impus categoric, cu 5-0, în confruntarea cu Al Adalh. Conducătorii clubului sunt impresionați de starul care câștigă 200 de milioane de dolari pe an.

Cristiano Ronaldo s-a întors cu poftă de fotbal și de goluri de la naționala Portugaliei, unde a fost titular în cele două partide din preliminariile Campionatului European din 2024. Starul portughez a marcat două goluri pe terenul penultimei clasate din campionatul Arabiei Saudite, într-o partidă din etapa cu numărul 22. Prima reușită a semnat-o dintr-un penalty, transformat cu siguranță, din care a deschis scorul. La al doilea gol, a preluat frumos pe partea stângă, a trecut de un adversar și a finalizat cu un șut puternic la colțul lung.

Cristiano Ronaldo scored two more goals for Al Nassr today 🤩

Unstoppable force! pic.twitter.com/KrwICVjks3

— ESPN FC (@ESPNFC) April 4, 2023