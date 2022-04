Cristiano Ronaldo, de neoprit chiar și după moartea fiului său. Starul portughez de la Manchester United impresionează nu doar prin valoarea sportivă, ci și prin tăria psihică de care dă dovadă. CR7 a înscris în ambele meciuri pe care le-a jucat după decesul unuia dintre gemenii născuți de partenera sa, Georgina Rodriguez. Cristiano Ronaldo a atins în partida cu Chelsea noi performanțe unice pentru gruparea de pe Old Trafford.

Cristiano Ronaldo, de neoprit chiar și după moartea fiului său. Starul lusitan de la Manchester United a trecut prin cumplita tragedie a pierderii unuia dintre gemenii născuți de partenera sa, Georgina Rodriguez. El a lipsit în meciul cu Liverpool, unde a fost ovaționat de fanii de pe Anfield Road în semn de susținere.

Ronaldo a postat, ulterior, o fotografie în care ținea în brațe fetița care i-a supraviețuit frățiorului său, împreună cu restul familiei sale.

„Casă, dulce casă. Gio și fetița noastră sunt în sfârșit împreună cu noi. Vrem să le mulțumim tuturor pentru toate cuvintele și gesturile frumoase. Sprijinul vostru este foarte important și am simțit cu toții dragostea și respectul pe care le aveți pentru familia noastră. Acum este timpul să fim recunoscători pentru viața pe care tocmai am primit-o în această lume”, a scris Cristiano Ronaldo pe Instagram, unde are 435 de milioane de urmăritori.