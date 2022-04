Cristiano Ronaldo bate recorduri și după moartea fiului său. Starul portughez de la Manchester United a fost devastat de pierderea unuia dintre gemenii săi. El a anunțat pe 18 aprilie moartea băiețelului născut de partenera sa, Georgina Rodriguez. CR7 a lipsit de la meciul cu Liverpool, unde fanii i-au transmis cel mai emoționant mesaj de încurajare, aplaudând la unison în minutul 7, numărul de pe tricoul portughezului. Cristiano Ronaldo a revenit pe teren în partida cu Arsenal în care, chiar și răvășit de durere, a găsit resurse să atingă o nouă performanță.

Cristiano Ronaldo bate recorduri și după moartea fiului său. Câștigătorul a cinci Baloane de Aur trece prin drama vieții sale. El și partenera de viață, Georgina Rodriguez (28 de ani), au devenit, luni, 18 aprilie, părinți de gemeni, băiat și fată. În mod tragic, fiul celor doi a murit chiar la naștere.

Ronaldo și iubita sa au făcut anunțul devastator pe rețelele sociale.

Cristiano Ronaldo a lipsit de la partida cu Liverpool, pierdută de „diavolii roșii” cu 0-4. Dar fanii Reds din tribune s-au ridicat în minutul 7, numărul de pe tricoul lui Ronaldo, și au aplaudat la unison vreme de un minut. Un emoționant mesaj de susținere pentru fotbalistul portughez.

Ronaldo a fost surprins, inițial, la antrenamentul echipei sale, miercurea trecută. Apoi, el a postat o fotografie în care o ține în brațe pe fetița care a supraviețuit nașterii. Alături de partenera fotbalistului, care stă pe o canapea, apare fiul cel mare al lui Ronaldo, Cristiano Jr, în vârstă de 11 ani, și gemenii Eva și Mateo, care au câte patru ani. Cuplulo mai are și pe Alana, în vârstă de trei ani, și acum și pe surioara proaspăt născută, al cărei nume nu a fost încă anunțat.

„Casă, dulce casă. Gio și fetița noastră sunt în sfârșit împreună cu noi. Vrem să le mulțumim tuturor pentru toate cuvintele și gesturile frumoase. Sprijinul vostru este foarte important și am simțit cu toții dragostea și respectul pe care le aveți pentru familia noastră. Acum este timpul să fim recunoscători pentru viața pe care tocmai am primit-o în această lume”, a scris Cristiano Ronaldo pe Instagram, unde are 434 de milioane de urmăritori.