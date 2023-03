Cristiano Ronaldo, criză de nervi după ce Al Nassr a pierdut meciul cu Al-Ittihad. „Redus la tăcere, s-a chinuit” – FOTO & VIDEO

Cristiano Ronaldo a fost foarte nervos după ce Al Nassr a fost învinsă în deplasare de una dintre echipele cu care luptă la titlu: Al-Ittihad. Starul portughez a lovit mai multe sticle cu apă și a vrut să arunce banderola de căpitan. Presa din Arabia Saudită i-a criticat prestația din acest meci.

Cristiano Ronaldo nu s-a ridicat la înălțimea așteptătilor în meciul Al-Ittihad – Al Nassr 1-0, din etapa cu numărul 20 din Arabia Saudită. Atacantul de 38 de ani a trimis trei șuturi, unul pe poartă, unul pe lângă poartă și altul blocat, a atins balonul de 48 de ori și a avut o acuratețe a paselor de numai numai 67%. La final a fost foarte nervos. A lovit cu piciorul mai multe sticle cu apă și a vrut să arunce banderola de căpitan, gest care ar fi fost văzut ca o jignire de șeicii care i-au asigurat un contract pe doi ani și jumătate de 500 de milioane de dolari. Colegii au făcut mari eforturi să-l calmeze.

Cristiano Ronaldo a fost criticat de presa locală, după meciul în care Al Nassr a pierdut a doua oară în acest campionat. Ultima înfrângere a fost acum mai bine de șase luni.

#VIDEO: Angry @Cristiano Ronaldo storms off field after defeat against Al-Ittihad sees @AlNassrFC_EN lose top spot in #Saudi Pro League (@SPL) pic.twitter.com/o8wcx7L4bX

— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) March 9, 2023