Cristiano Ronaldo a primit o ofertă de 125 de milioane de euro pe sezon. Cine i-a făcut propunerea ireală

Cristiano Ronaldo a primit o ofertă de 125 de milioane de euro pe sezon! La finalul actualului seson de Premiere League, Ronaldo declara că nu își dorește să rămână la Manchester United. Imediat după, Cristiano Ronaldo a primit o ofertă de 125 de milioane de euro pe sezon. Presa de specialitate a aflat și cine i-a făcut propunerea ireală. Dacă va accepta sau nu, rămâne să vedem în perioada următoare.

Ronaldo a primit o ofertă de la un club din Arabia Saudită pentru a câștiga 250 de milioane de euro pe doi ani. Ireala ofertă vine ca parte a unui pachet în valoare totală de 300 de milioane de euro. Informațiile au apărut în presa portugheză și spaniolă.

Ronaldo are contract la Manchester United până în 2023. Cu toate astea, se speculează că ar putea pleca în vară, după ce United nu s-a calificat în Liga Campionilor. El a fost legat de diverse cluburi europene, dar televiziunile CNN Portugal și TVI, precum și ziarul sportiv spaniol Marca au declarat miercuri târziu că jucătorul de 37 de ani are acum și o ofertă de la un club neidentificat din Arabia Saudită.

Potrivit rapoartelor, Ronaldo ar urma să câștige 125 de milioane de euro în fiecare dintre cele două sezoane. De cealaltă parte, Manchester United ar urma să primească o taxă de transfer de 30 de milioane de euro, iar celelalte 20 de milioane de euro ar urma să ajungă la agentul lui Ronaldo.

Noul antrenor al lui United, Erik Ten Hag, a insistat între timp că Ronaldo nu este de vânzare. Ronaldo nu este alături de echipă în actualul turneu de pre-sezon din Asia, din motive familiale.

Manchester United a fost de acord să îi acorde o permisiune lui Ronaldo pentru a întârzia revenirea pentru pregătirile din pre-sezon. Deocamdată, nu există nicio veste cu privire la momentul în care va fi la dispoziția lui Erik ten Hag.

„Îl planificăm pe Cristiano Ronaldo pentru acest sezon și atât, iar eu abia aștept să lucrez cu el. Am citit zvonurile. Ceea ce spun este că Cristiano nu este de vânzare, el este în planurile noastre și ne dorim succesul împreună.

Am vorbit cu el înainte să apară această problemă, am avut o discuție cu el și am avut o discuție bună. Asta este între mine și Cristiano, ceea ce pot confirma este că am avut o conversație foarte bună împreună.

Ceea ce am spus înainte, încă o dată, am avut o discuție foarte bună împreună.”, a declarat Ten Hag la începutul acestei săptămâni.