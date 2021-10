Celebrul om de afaceri Cristian Țânțăreanu trece în aceste zile prin momente destul de complicate. Deși vaccinat de două ori, omul de afaceri a fost depistat pozitiv la infecția cu covid. Astfel că a ajuns de urgență la spital. Având 77 de ani și alte complicații de sănătate, a fost nevoie de spitalizare.

“Am fost bolnav, m-am vindecat. Am stat două săptămâni cu Covidul ăsta. Eram vaccinat de două ori și, când am ajuns în spital, trebuia să fac doza trei. Probabil am făcut o formă mai nu știu cum, dar tot nu a fost prea ușoară. De vreo 5 zile am venit acasă.

Am stat în spital o săptămână, și o săptămână acasă. Îmi era rău, îmi scăzuse oxigenul, când am văzut că scade dramatic m-am dus în spital. E nenorocire! Mai am niște medicamente de luat și cam asta este treaba. La Matei Balș am fost internat, nu știu cum este în altă parte, dar m-am uitat cum funcționează treaba o săptămână și sunt mari profesioniști”, a declarat Cristian Țânțăreanu, pentru Fanatik.ro.