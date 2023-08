Cristian Țânțăreanu, despre starea sa de sănătate și situația financiară din ultimii ani: ”Nu mai sunt atât de bogat!” EXCLUSIV

Într-un interviu oferit exclusiv pentru Playtech Știri, Cristian Țânțăreanu ne-a oferit informații despre starea lui de sănătate, dar și despre situația financiară pe care o are în ultimul timp. Dacă înainte își cumpăra bilete de avion la First Class, iată că afaceristul nu mai suferă de opulență și acum zboară la clasa Economy. Am aflat cu ce se ocupă acum omul de afaceri.

Cristian Țânțăreanu, vacanțe de lux în fiecare lună: ”Nu mai sunt atât de bogat!”

Cristian Țânțăreanu cutreieră lumea în lung și în lat. În ultimul timp a plecat în mai multe vacanțe, atât în destinații de lux în străinătate, cât și în România. Cu toate acestea, chiar dacă a ieșit la pensie acesta nu neglijează munca și se pare că la vârsta de 78 de ani, starea de sănătate încă îi permite afaceristului să muncească și să meargă în fiecare zi pe șantier. Avem declarații exclusive de la Cristian Țânțăreanu.

Anul acesta, afaceristul a decis să își petreacă mai mult timp în vacanțe, fiind plecat în diferite destinații de lux. Cu toate acestea, afaceristul susține că nu își mai cumpără bilete de avion la clasa întâi, pentru că, susține el, că nu mai este atât de bogat, fiind pensionar.

“Sunt bine! Am fost plecat în multe locuri anul acesta. O să plec în curând în Antalya, dar până acum am fost în Australia, Singapore, Franța, Malaysia…Am fost peste tot! Acum trăiesc pe șantier…muncesc. Toate locurile pe care le-am vizitat au fost superbe. Dacă zbor cu avionul 30 de ore și la clasa a doua , că nu mai am bani, sunt pensionar, nu mai sunt atât de bogat…Deci încă îmi merge bine cu sănătatea! Am fost și în România, la Herculane, la Cazane, peste tot este bine și frumos. România este foarte frumoasă! Pe șantier eu mă ocup acum cu o construcție mai importantă de 12.000 de metri pătrați, cu saloane de evenimente. Va fi ceva spectaculos!”, ne-a declarat Cristian Țânțăreanu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Ce își dorește afaceristul la vârsta de 78 de ani! Cristian Țânțăreanu nu pierde timpul: Sunt pe ultimul drum

Cristian Țânțăreanu vrea să își trăiască viața din plin! Vârsta este doar un număr scris pe cartea de identitate, iar atât timp cât sănătatea îi permite, afaceristul își dorește să se bucure de fiecare moment, astfel nu ezită să plece în vacanțe, ori de câte ori are ocazia. Mai mult decât atât, Cristian Țânțăreanu a făcut o afirmație izbitoare: “Sunt pe ultimul drum”.

“Am tot umblat, ca la 80 de ani. Sunt pe ultimul drum. Mă bucur de viață! La 80 de ani, fiecare zi este importantă. Legat de starea mea de sănătate…sunt bine!”, ne-a mai spus afaceristul, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

