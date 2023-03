Cristian Pomohaci, de la artistul carismatic, la preotul umil. Declarații uluitoare, în Postul Paștelui: ”Suduiam, adică înjuram, dar m-am vindecat de așa ceva!” EXCLUSIV

Cristian Pomohaci (53 de ani), cunoscutul cântăreț ardelean de muzică populară și religioasă, trăiește într-un mod special perioada Postului Mare, în care creștinii ortodocși și greco-catolici se află de câteva zile. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, el ne-a vorbit despre credință, muzică religioasă și despre anii de studenție la Teologie.

Cristian Pomohaci susține că aplică de fiecare dată același sfat de viață despre care a aflat din anii studenției la Teologie. Unul care s-a dovedit a-i fi de mare folos:

Potrivit acestuia, sfatul lui Ioan Gură de Aur ar suna așa: „Când cineva vă va întreba cum ați ținut Postul Mare trebuie întotdeauna să țineți cont de câteva lucruri. Eu aveam un dușman și am reușit să mă împac cu el. Obișnuiam să bârfesc, dar nu mai fac asta acum! Suduiam, adică înjuram, dar m-am vindecat de așa ceva!”.

În plus, mai spune Cristian Pomohaci, nu trebuie uitată niciodată rugăciunea și cât timp îți petreci în compania Domnului, în acest mod, dar nici pe cel mai sărman de lângă tine:

De cântat în această perioadă mai cânt. Am concrete, cum a fost cazul celui foarte recent de la Chișinău, sau al celui de la București. Însă oriunde urc pe scenă, în această perioadă din an, las deoparte cântările mele mai năstrușnice sau satirice, în favoarea celor duioase, melodioase”, susține preotul caterisit definitiv și irevocabil de Mitropolia Ardealului în octombrie 2017.

El spune că pasiunea pentru cântat s-a născut încă din copilăria sa, petrecută în comuna Rebrișoara, din județul Bistrița Năsăud:

Pe de altă parte, Cristian Pomohaci afirmă că nu i-a fost teamă să meargă zilele trecute la Chișinău, acolo unde atmosfera a părut mai tensionată, în ultima perioadă, din cauza demonstrațiilor nefavorabile la adresa autorităților ce conduc destinele țării:

„Oamenii sunt calmi și calzi. Nu am simțit niciun fel de atitudine ostilă, pe toată durata șederii mele acolo. Mai mult, sala a fost arhiplină și preț de patru ore, cât a durat tot spectacolul, la care am fost și eu parte, nu pot spune că am auzit măcar de vreun singur incident minor! Și nici în oraș nu am constatat ceva ieșit din comun”, mai povestește Cristian Pomohaci, exclusiv pentru Playtech Știri.