Cristian Pomohaci a câștigat războiul cu Poliția. Decizia judecătorilor după scandalul din trafic

Cristian Pomohaci, fostul preot-vedetă acuzat de pedofilie, a câștigat războiul cu Poliția. Oprit în trafic pentru că ar fi ignorat regulile de circulație, a contestat amenda în instanță, reușind să obțină anularea unei sancțiuni pe care a primit-o în urmă cu două luni, în Bistrița. El și-a recuperat și permisul de conducere, care fusese suspendat 90 de zile.

„Admite plângerea contravenţională formulată de petentul P.C.D., în contradictoriu cu intimatul I.P.J. BN. Anulează procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PBNX, nr. 0193408, încheiat la data de 17.06.2020. Înlătură sancţiunile aplicate prin procesul-verbal anulat, respectiv sancţiunea principală a amenzii contravenţionale în cuantum de 1.305 lei şi sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Bistrița”, au decis judecătorii.

Acesta nu este primul proces câștigat de fostul preot împotriva Poliției, dându-le o lecție și oamenilor legii din Dâmbovița. „Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată, în sensul că admite plângerea contravenţională şi anulează procesul verbal de contravenţie”, au decis, recent, magistraţii de la Tribunalul Dâmboviţa.

Nu vrea să aibă cazierul pătat

De asemenea, răspopitul s-a judecat și cu polițiștii din Tulcea, însă fără rezultat: „Respinge, ca nefondată, plângerea contravenţională formulată de petentul POMOHACI CRISTIAN DORIN în contradictoriu cu intimatul IPJ TULCEA-SERVICIUL RUTIER. Menţine procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria PTLX, nr.046137, încheiat la data de 31.05.2017 de IPJ Tulcea-Serviciul Rutier, ca fiind legal şi temeinic”.

Una dintre mașinile deținute de Cristian Pomohaci are numărul de înmatriculare: CJ-77- DUH, potrivit Click.ro.

Pomohaci a atacat și sentința în care a fost condamnat la un an cu suspendare pentru evaziune fiscală, chiar dacă își recunoscuse faptele, nedorind să aibă cazurierul pătat: „Admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu inculpatul P.C.D. Condamnă pe inculpatul P.C.D. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal – 11 acte materiale. În temeiul art. 91 alin. 1 Cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei. În temeiul art. 92 Cod penal stabilește un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii”, au hotărât magistrații.