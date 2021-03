Cristian Piedone cedează în fața amenințărilor cu judecata. Ce se întâmplă cu restricțiile anti-Covid-19 impuse de Primăria Sectorului 5

În urma discuțiilor aprinse pe care le-a avut cu prefectul Capitalei, Cristian Piedone a anunțat că va renunța pentru moment la restricțiile anti-Covid-19 impuse în sectorul 5 al Bucureștiului. Decizia a fost transmisă prin intermediul unui comunicat al Primăriei Sectorului 5.

După ce a anunțat că nu va renunța la regulile anti-Covid-19 impuse pe raza sectorului 5 al Capitalei, Cristian Piedone a dat curs unui război la nivel de autorități. Decizia a pornit în urma infectării cu noul coronavirus a unui număr mare de angajați ai primăriei.

Astfel, Cristian Piedone a cerut insistent respectarea cu strictețe a tuturor relgulilor anti-Covid, impunând și ale restricții pentru evitarea carantinării Bucureștiului, nemaiașteptând decizia finală a Comitetului Național pentru Situțaii de Urgență

Prefectul Bucureștiului a intervenit în această decizie, încercând să-l facă pe actualul primar să renunțe la aceste decizii nelegale. Alin Stoica l-a acuzat pe Cristian Piedone de încălcare a legii, motiv pentru care va fi dat în judecată.

În ciuda amenințării făcute de prefectul Capitalei, Cristian Piedone a insistat asupra faptului că va respecta recomandările făcute de președintele țării pentru autoritățile locale.

„Cu tot respectul, prefectul e nou în funcție. Am înțeles că e jurist, că a practicat în domeniul bancar, dar administrația publică prezintă o metamorfoză complexă. Președintele meu, Klaus Iohannis a cerut ca autoritățile locale să intervină cu măsuri suplimentare.

Eu mă numesc autoritate locală. Sunt responsabil direct de siguranța și sănătatea cetățenilor din Sectorul 5. N-am încălcat absolut nicio prevedere legală. Am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență și am dispus aceste măsuri. (…) Am făcut și o rectificare, pentru că omisesem să trecem benzinăriile, care rămân cu program local”, a comentat Piedone, potrivit sursei citate.