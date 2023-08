Cristi Chivu, despre momentul din cariera sa care l-a marcat pe viață: ”O rană care îmi va rămâne întotdeauna în inimă”

Cristi Chivu a fost unul dintre cei mai buni fundași români, cu o carieră de succes la Ajax Amsterdam, AS Roma și Inter Milano. Într-un documentar special, acesta a vorbit despre cel mai mare regret al carierei sale, trăit la formația din capitala Olandei. Iată ce a povestit Cristi Chivu.

Cristi Chivu (42 de ani) a jucat la Ajax în perioada 1999 – 2003 și a reușit cea mai mare performanță la nivel european cu formația olandeză, chiar în ultimul sezon petrecut la Amsterdam, 2002/2003. Într-un documentar special lansat de Ajax Amsterdam, el a vorbit despre marele regret al carierei sale.

Fistul internațional român a rememorat parcursul european al lui Ajax în ultimul său sezon în care a jucat pe ”Amsterdam Arena”. Atunci, ”Lăncierii” au ajuns până în sferturile Champions League, unde au fost eliminați de AC Milan, cu un gol marcat în prelungiri. Cristi Chivu a mărturisit că acesta este momentul care îl macină și după 20 de ani.

În același timp suntem mândri, dar deziluzia e prea mare, pentru că am fost atât de aproape. Atât de aproape să ajungem în semifinale. Milanul era o echipă grozavă. Fundașii lor erau idolii mei. Maldini, Costacurta, toți acei fundași incredibili jucau acolo„, a mărturist Cristi Chivu în documentar.

”Să joci și să te califici după meciuri în care ai întâlnit echipe mari, pentru noi a fost o mare performanță. Sunt puține momente din cariera mea la care mă gândesc și zic: «fuck!». Iar ăsta este unul dintre ele. E un moment care îmi va rămâne în inimă, în suflet, în creier, oriunde. E teribil, am fost atât de aproape.

AC Milan a înscris golul care a trimis-o în semifinalele Ligii Campionilor, cu scorul de 3-2 la general, după ce Cristi Chivu a alunecat în încercarea de a respinge o centrare. În acel sezon, ”Diavolii milanezi” au devenit campionii Europei.

”Mai erau câteva minute din meci. În ultimul minut, au trimis o minge lungă. Am alunecat și am căzut. Nu am apucat să mă ridic și să încerc să câștig duelul. Cum ar fi fost dacă nu alunecam? Dacă nu cădeam?”, și-a amintit fostul fundaș.