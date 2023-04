Cristi Chivu, portret fermecător în Gazzetta dello Sport, după ce s-a aflat că are șanse să fie numit la echipa de seniori. „Cunoaște bine lumea jucătorilor de la Inter”

Cristi Chivu pare tot mai aproape de cea mai mare provocare din viața de antrenor: postul de „principal” la echipa de seniori a lui Inter Milano. Jurnaliștii italieni sunt încântați că cei care conduc gruparea milaneză s-au gândit și la tehnicianul român, iar „Gazzetta dello Sport” i-a dedicat un material amplu în care a fost explicat de ce fostul căpitan al „tricolorilor” ar fi o alegere foarte bună. Argumentele sunt consistente.

Cristi Chivu, lăudat de „Gazzetta dello Sport”. Cum l-au descris jurnaliștii italieni

Cristi Chivu este un nume care se aude tot mai puternic în Italia când se vorbește despre postul de antrenor principal de la Inter. Simone Inzaghi are probleme mari de tot, după ce echipa a pierdut cu Fiorentina și a ajuns pe locul patru, iar fanii se tem că nu se va califica în Champions League, sezonul viitor.

„Dubla” cu Benfica Lisabona din Champions League este decisivă pentru Inzaghi, iar dacă pierde este clar că va fi dat afară. Antonio Conte, Roberto de Zerbi și Diego Simeone sunt antrenorii care „se bat” pe acest post, dar toate trei variantele sunt costisitoare și ridică unele semne de întrebare pentru că vin „la pachet” cu cerințe de achiziții. În aceste condiții, Cristi Chivu este și el „în cărți”. Nu are experiență, dar are alte calități. A fost un jucător important al formației italiene, are școală și este respectat. În plus, îl ajută și partidele bune de la „Inter Primavera”.

Gazzetta dello Sport a pornit de la această idee și i-a făcut un portret antrenorului care este susținut chiar și de o parte dintre fanii echipei. „Cunoaște bine lumea jucătorilor de la Inter și se poate adapta. «Apreciez umilința: îți permite să te uiți în oglindă și să nu te mulțumești cu ceea ce vezi». Gândul lui Chivu este încapsulat aici”, se scrie în acest material.

Articolul este semnat de jurnalistul italian Francesco Sessa, iar titlul lui este: „Chivu la Inter? Iată cum antrenează românul”. „Puține cuvinte, dar puternice, evocatoare, creând imagini și impunând reflecția. Un comunicator și un lider face acest lucru: captează atenția și merge la subiect, nu are nevoie să exagereze”, se mai spune în caracterizarea fostului căpitan al naționalei României.

Dacă va fi numit pe banca lui Inter, Cristi Chivu va fi al doilea antrenor român al formației din Serie A. Primul a fost Mircea Lucescu. „Il Luce” a pregătit această echipă în perioda decembrie 1998- martie 1999 și a bifat 16 meciuri, cinci victorii, cinci egaluri și șase înfrângeri.