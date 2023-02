Ce mașină conduce Cristi Borcea când merge la muncă. Este atent la bolidul de lux, dar își neglijează vestimentația FOTO EXCLUSIV

Orice pasionat de autoturisme visează să aibă o mașină ca cea pe care o conduce Cristi Borcea când merge la muncă. Echipa de paparazzi Playtech Știri l-a întâlnit pe omul de afaceri pe străzile Capitalei, înfruntând traficul la volanul unui bolid de lux. Detaliul neașteptat surprins în imaginile obținute în exclusivitate de redacția noastră este legat de vestimentația sa.

În vârstă de 54 de ani, Cristian Borcea este într-o formă de milioane. Acesta se împarte între familie și afaceri, un echilibru destul de dificil de păstrat. Fostul acționar de la Dinamo a fost surprins recent de echipa de paparazzi a redacției noastre, la scurt timp după ce a plecat de acasă, din Pipera.

Potrivit informațiilor transmise de fotoreporterii de pe teren, omul de afaceri a călcat pedala de accelerație destul de puternic în zonele în care șoseaua era liberă, însă a respectat cu strictețe regulile de circulație, oprind la fiecare semafor și neforțând trecerea. Statul în trafic nu ar trebui să fie, însă, o problemă când conduci un autoturism spectaculos precum cel pe care îl conduce soțul Valentinei Pelinel.

În imaginile obținute în exclusivitate de Playtech Știri, Cristi Borcea se îndreaptă spre biroul din zona Floreasca la volanul unui bolid de lux pentru care ar fi scos din buzunar în jur de 150.000 de euro.

Surpriza cea mare a venit însă după ce a oprit în parcarea clădirii de birouri și a ieșit din mașină. Cu toate că ne-am fi așteptat să îl vedem îmbrăcat la patru ace, în ton cu liniile elegante ale autoturimsului de lux, Cristi Borcea a ales confortul. Afaceristul era îmbracăt într-o ținută sport neagră, cu hanorac, adidași și o pereche de ochelari de soare la ochi.

După patru ani de căsnicie cu Valentina Pelinel, omul de afaceri a oferit câteva detalii din intimitatea cuplului, dezvăluind că și-a găsit liniștea lângă fostul model.

„Cel mai important este să fii fericit și împăcat cu tine și să ai liniștea pe care o am eu cu Valentina, să mergi de drag acasă, să poți să stai… Dau un exemplu: Eu stau câte 3-4 ore în fiecare seară pe terasă și dezbatem toate problemele, este foarte important, mai ales pentru oamenii care stau în stres, pentru că am și eu peste 2000 de oameni, am societăți, conduc, trebuie să asigur salarii, credite. Acasă trebuie să mă delimitez de tot și să găsesc starea necesară.”, a povestit el în cadrul podcastului Fiță cu Adiță.