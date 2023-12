Cristi Borcea i-a recomandat lui Gigi Becali să-și facă operații estetice: „Bă, ești nebun? Mă fac de râs”

„Mi-a spus si mie, ba nasule te duc face aia așa, te fac de 25 de ani. Și i-am zis, bă esti nebun. Nici daca mor, imi tai capul, pune capul pe buturugă și îmi tai capul. Taie-mi capul, dar cum să fac operație? Ma fac de ras la batrânețe ei, am 66 de ani, vreau sa mor cu demnitate, să mor cu Hristos. Mă duc acum să fac operații? Pentru ce? Eu fug de femei. Pentru ce îmi trebuie. Ce, nu as putea si eu. Cu bani plătești, iei frumuseti. Orice varsta are moralitatea și frumusetea ei. Rusine este. De ce fuge lumea când el este căsătorit, dacă are o amantă se ferește că-l filmați voi. Voi toți aveți amante, dar îl dați pe ala la televizor că are amantă și radeti de el”, a mai completat acesta.