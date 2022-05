Cristi Borcea, falit de 3 ori înainte să devină milionar. Povestea de film a soțului Valentinei Pelinel

Cristi Borcea nu a avut dintodeauna viața pe care o are acum, din punct de vedere financiar. Foarte puțini știu, însă Cristi Borcea a fost falit de 3 ori înainte să ajungă milionar. Soțul Valentinei Pelinel a avut o viață de film. Cum s-a redresat după cele 3 momente în care a pierdut totul?

Cristi Borcea a luptat mult până să ajungă unde a ajuns. Actualul soț al Valentinei Pelinel a rămas falit de trei ori înainte să ajungă milionar în euro. Cristi Borcea a dezvăluit că Revoluția l-a prins cu peste 500.000 de lei. Acesta a povestit cum a ajuns să dea prima lovitura pe plan financiar în drumul lui spre milioanele de euro. Astfel, a dezvăluit că a plecat de la munca de jos.

Cristi Borcea spune că a avut o mașină cu 40 de butelii, dar și că a muncit mult ca să devină un adevărat om de afaceri. În plus, Cristi Borcea spune că nu i-a fost niciodată frică de sărăcie.

„Mi-a plăcut fotbalul de mic. De trei ori am rămas fără bani. Am vândut apartamentul cu 4 camere din Centrul Civic. Au fost momente în care am rămas fără bani. Am vândut mașinile, mi-am luat Dacia și zic… tot la butelii trebuie să ajung. Am luat din nou o mașină cu 40 de butelii și cu ea am reușit. Nu mi-a fost frică de sărăcie. Am muncit mult”, a spus Cristi Borcea, în podcast-ul „Ameritat cu Nasrin”.