Ce face Cristi Borcea la un an după ce a ieșit din închisoare. La câte a renunțat afaceristul

Viața lui Cristi Borcea a intrat pe un făgaș normal. Omul de afaceri are o familie frumoasă alături de care petrece clipe minunate, și acest lucru se observă și din postările soției lui pe conturile de socializare. Chiar dacă toamna trecută l-a prins în închisoare, anul acesta Borcea s-a relaxat alături de Valentina Pelinel și de Milan, unul dintre fiii lui, într-un parc din județul Brașov. Valentina Pelinel a postat câteva poze pe pagina de Facebook din parcul de dinozauri, în care erau foarte zâmbitori, semn că au trecut peste clipele în care Cristi Borcea era în închisoare, iar familia nu putea petrece astfel de momente de relaxare împreună.

Cristi Borcea, la un an după ce a ieșit din închisoare. A renunțat la multe de când a cunoscut din nou libertatea

Pe 8 februarie 2019, Cristi Borcea a fost condamnat, alături de Radu Mazăre, la cinci ani de închisoare în dosarul retrocedării plajelor. Instanţa a dispus şi confiscarea sumei de aproape un milion de euro de la fostul acţionar al echipei Dinamo Bucureşti. În martie, Curtea de Apel Bucureşti a stabilit că omul de afaceri are de executat o condamnare de 7 ani şi 6 luni de închisoare după ce au fost contopite pedepsele din dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri și cel al transferurilor din fotbal.

Cristi Borcea s-a retras din afaceri pentru a fi cel mai bun soț și tată

Magistraţii au decis să-i scadă lui Cristi Borcea din pedeapsa de 7 ani şi 6 luni timpul petrecut deja în închisoare, prin condamnările din dosarul transferurilor din fotbal, precum şi sentinţa pe care o execută în prezent, cea din dosarul retrocedării plajelor, adică perioada 04.03.2014 – 02.07.2018 şi respectiv cea din 08.02.2019 până acum. După cinci ani și o lună cât a stat în penitenciar, instanța i-a admis definitiv cererea de liberare condiționată, iar Borcea poate executa restul pedepsei în libertate, urmând să fie supravegheat de un ofițer de probațiune până la executarea integrală a pedepsei.

Judecătoria Sectorului 4 a decis, pe 11 septembrie 2019, că Borcea poate fi eliberat condiționat. Omul de afaceri a mai fost eliberat condiționat în iulie 2018, după ce a executat 4 ani și 4 luni din pedeapsa de 6 ani și 4 luni de închisoare primită în dosarul transferurilor de jucători. Cristi Borcea a fost reîncarcerat pe 8 februarie 2019, după ce a fost condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa.

Cristi Borcea care se află în libertate de un an, a decis să ia o pauză și de la afacerile pe care le are pentru a se ocupa mai mult de familie. „Da, chiar sunt fericit acum!”, a declarat milionarul. Borcea senior are trei copii cu prima soție, Mihaela: Patrick (23 de ani) şi gemenii Antonia Melissa şi Angelo (17 ani), a doua soţie, Alina Vidican, i-a dăruit doi copii, pe George Alexandru (9 ani) şi pe Gloria (7 ani). Cristi a avut o relaţie şi cu avocata Simona Voiculescu, cu care are o fetiţă, Carolyn (14 ani). Cu Valentina are două gemene, Indira și Rania, de un an și 8 luni, precum și un băiat, Milan (4 ani).