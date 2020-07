Cristi Borcea a recunoscut motivul pentru care a făcut 9 copii cu 4 femei. ”Cum ai vrea să fiu?!”

Cristi Borcea aduce în prim-plan dezvăluiri nemaiștiute despre viața sa. Toată lumea s-a întrebat de-a lungul timpului de ce a făcut atâtția copii. Care este explicația afaceritstului?

Cristi Borcea a mărturisit în cadrul emisiunii Vorbește Lumea de ce a făcut 9 copii până acum. Cunoscutul afacerist este renumit pentru numărul relațiilor sale, dar și al copiilor care au rezultat din ele. Acesta este în topul bărbaților din România la categoria numărului moștenitorilor. Vedete a fost întrebată de-a lungul timpului de ce nu s-a oprit la un număr mai mic ori de ce nu a prevăzut că mulți dintre copiii săi îl vor vedea mai rar și nu vor cunoaște adevărata definiție a familiei. Soțul Valentinei Pelinel a atins într-un final acest subiect. ”Sunt un romantic incurabil, cum ai vrea să fiu dacă am atâția copii cu atâtea femei! Îmi plac foarte mult copiii! Momentan, nu îmi mai doresc copii, dar dacă Valentina își mai dorește, sigur!”, a explicat Cristi Borcea la Vorbește Lumea.

Amintim că fostul acționar Dinamo a fost însurat cu Mihaela în perioada dintre 1988-2011, moment în care a intervenit Alina Vidican în viața bărbatului. Blondina a ajuns în cele din urmă soția lui, dar povestea lor s-a încheiat după 5 ani. Ulterior, a cunoscut-o pe Valentina Pelinel, care i-a dăruit și ea 3 copii.

„Relatia mea cu Valentina este extraordinara. Ma implineste total. Ne place sa ne dedicam timpul liber pe care-l avem impreuna baietelului nostru, care are 2 anisori si 4 luni. Femeia pentru Cristi Borcea este foarte importanta pentru moralul, viata, ceea ce reusesc sa fac zi de zi. In spatele unui om care se vrea de succes, nu poate fi decat o femeie de forta. Repet: Valentina e ultima femeie din viata lui Cristi Borcea! „My last, my everything”, cum e intr-o melodie romantica. Ne spunem: «Esti viata mea!”

Cristian Borcea (Sursa: libertatea.ro)