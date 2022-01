Cristi Borcea a împlinit azi 52 de ani. Adio, petrecerile cu fast, de odinioară. Cu cine a sărbătorit, aseară, și ce surpriză i-a pregătit Valentina Pelinel EXCLUSIV

Cristi Borcea a împlinit azi 52 de ani. Reporterii playtech.ro au aflat că fostul acționar de la Dinamo a fost sărbătorit, aseară, de soție și de prieteni, la o cină, într-un local elegant din București. Valentina Pelinel a ținut să-l felicite pe Cristi Borcea și pe Facebook, unde a postat un mesaj romantic.

Cristi Borcea a împlinit 52 de ani

Valentina Pelinel, declarație de dragoste pentru sărbătoritul Cristi Borcea: ”La mulți ani, bărbatului care îmi completează viața!”

Valentina Pelinel, soția lui Cristi Borcea, și-a răsfățat soțul, aseară, la o cină, în compania unor prieteni de suflet. Iar azi, în ziua în care celebrul fost acționat de la Dinamo a împlinit 52 de ani, ea a dorit să-și manifeste dragostea față de omul iubit și printr-un mesaj de dragoste, pe care l-a postat pe conturile sociale:

”La mulți ani, bărbatului care îmi completeaza viața. Să ne fie fiecare zi plină de soare și de iubire!”, aceste rânduri de suflet fiind însoțite și de o fotografie cu ei fericiți, dar și cu simbolurile iubirii, inimioare și floricele.

”Cristi Borcea a fost răsfățat ieri cu tort de soție și de prieteni, la o cină”

Reporterii playtech.ro au aflat, în exclusivitate, cum a fost sărbătorit ieri Cristi Borcea, cu o zi în avans. Dacă, odinioară, organiza petreceri cu casa plină, acum, la vreme de pandemie, el a preferat ceva liniștit, confirma regulilor:

”Cristi a fost tare emoționat, ieri, la întâlnirea cu prietenii, a fost o seară plăcută, au stat la povești. Au ascultat muzică și s-au răsfățat cu bunătăți. Nu a lipsit nici tradiționalul tort, surpriză din partea Valentinei”.

La petrecere au fost prezenți și Nasrin Ameri, fosta prezentatoare de la Antena Stars, cu soțul ei, cei doi fiind finii de cununie ai soților Cristi Borcea și Valentina Pelinel: ”La mulți ani, nașu”, te iubim!”, i-a urat Nasrin, pe Instagram.

Cristi Borcea are 9 copii cu trei femei

Fostul acționar de la Dinamo este un tată de nota zece. Cu actuala soție are un fiu, Milan (6 ani), și gemenele Maria și Rania (3 ani). Cu cea de-a doua fostă soție, Alina Vidican, Cristi Borcea mai are un fiu și o fiică, Alexandru și Gloria, care locuiesc în America, iar prima parteneră de viață, Mihaela Borcea, i-a dăruit trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Angelo. Cristi Borcea mai are o fată, frumușică-foc, cu fosta lui avocată. De Sărbători, Cristi Borcea îi reunește, adesea, fotografiile cu frumoasa familie făcând furori pe Internet.

”Alături de ea mi-am găsit liniștea”

Cristi Borcea a lăudat-o pe Valentina Pelinel, la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D: ”Alături de ea mi-am găsit liniștea”

Cristi Borcea a făcut dezvăluiri, la celebra emisiune de la Kanal D:

„Toate femeile din viața mea au crezut că mă schimbă. Alături de Valentina m-am calmat, mi-am găsit liniștea. M-am schimbat foarte mult. Ce faci la 30 de ani, nu poți să faci la 40 și ceva. Eu îmi doresc și sunt sigur că alături de Valentina voi trăi mulți ani fericiți și liniștiți. Dar, niciodată să nu spui niciodată”.

Cristi Borcea are încredere deplină doar în mama lui: ”Toate bunurile sunt la ea”

Deși a fost iubit și a iubit cu patos, Cristi Borcea și-a lăsat averea doar pe mâna mamei: