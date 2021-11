Criminalul Antoniei, fetița de 4 ani din Arad, primele declarații în lacrimi cu privire la fapta sa: „Mi-aș da și viața să o aduc înapoi”

Florin Crișan, tânărul de 23 de ani, care și-a ucis fetița vitregă, în urmă cu două săptămâni, a ajuns din nou la locul faptei, reconstituind fiecare scenă a crimei și traseul parcurs. Acesta a dezvăluit, de asemenea, ce s-a întâmplat cu el în seara crimei.

În cursul zilei de ieri, criminalul Antoniei a fost însoțit de mascați în apartamentul unde a înfăptuit crima teribilă, iar ulterior, a reconstituit întregul traseu parcurs până la locul unde a ascuns-o și a incendiat-o pe fetiță. Bărbatul, aflat în arest preventiv, a povestit pas cu pas evenimentele petrecute în acea zi fatidică. Florin Crișan a recunoscut că se afla sub influența unor substanțe interzise, fapt care a avut ca și efect intrarea într-o stare de euforie și pierderea contactului cu realitatea.

Cuprins de regrete și cu lacrimi în ochi, tânărul a dezvăluit că o iubea foarte mult pe copilă și nu ar fi omorât-o niciodată în altfel de împrejurări.

”Regret ce am făcut, mi-aș da și viața să o aduc înapoi pe Antonia, am iubit-o atât de mult! Eram poate influențat de droguri, n-a fost cu intenție, regret ce am făcut!”, le-a spus tânărul procurorilor.