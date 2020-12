Crima din Ghimpați se repetă. Româncă din Italia, arsă de vie pe un câmp de iubit și cea mai bună prietenă

O crimă teribilă a șocat două țări: România și Italia. O tânără româncă a fost ucisă cu sânge rece de iubitul său italian și, cel mai probabil, de prietena sa cea mai bună, de naționalitate română. Potrivit anchetatorilor, urmele crimei par să fie foarte similare cu odioasa crimă din Ghimpați, victima fiind înjunghiată și arsă de vie.

Margareta Bufa și Nicoleta Indelicato au o poveste similară. Cele două prietene au fost înfiate din copilărie de două familii siciliene, iar de atunci, acestea locuiau în Italia, unite de o prietenie frumoasă. La un moment dat, Nicoleta și-a făcut un iubit italian, dar acest lucru nu a determinat-o să își ignore prietena de-o viață.

În urma mai multor întâlniri dintre toți trei, Margareta părea să lege o simpatie aparte cu iubitul Nicoletei. Chiar dacă Nicoleta a observat că ceva ciudat se întâmplă, ea a avut încredere în prietenia ei cu Margareta, dar și în iubitul ei, așa că nu a luat nicio măsură împotriva acestora.

În ziua crimei, cele două femei urmau să iasă în oraș, iar victima își anunțase și părinții adoptivi despre această întâlnire. Din păcate, nimic nu avea să prevestească o asemenea nenorocire. În urma investigațiilor, Margareta a susținut că ea nu a avut nicio implicare în cele petrecute, ba mai mult, aceasta ar fi încercat să își salveze prietena din mâinile criminalului, adică, ale iubitului său italian.

După crimă, polițiștii au descoperit trupul femeii pe un câmp de lângă Marsala. Trupul Nicoletei era într-o stare care a șocat oamenii legii. În urma necropsiei, rezultatele au arătat că aceasta murise în niște chinuri inimaginabile. Criminalii au înjunghiat-o nu mai puțin de 12 ori, în timp ce o ardeau cu țigara, pentru a-i amplifica suferința.

Anchetatorii bănuiesc că în momentul în care aceasta a fost incendiată, femeia era încă în viață, fiind arsă de vie.

Crima monstruoasă a avut loc în primăvară, iar ucigașii au fost găsiți de polițiști pe data de 20 martie. Luni, pe 21 octombrie, a avut loc prima înfățisare în fața judecătorilor. Cei doi criminali sunt acuzați de crimă cu premeditare, motiv pentur care vor trebui să stea ani buni în închisoare pentru a plăti pentru fapta lor.

Apropiați ai celor trei au povestit poliției că Nicoleta îi ajuta pe Margareta și iubitul său cu banii. Când aceasta nu a mai vrut să le dea, iubitul său ar fi reacționat extrem de agresiv, punând la cale crima.

Margareta a declarat de curând, din spatele gratiilor, că a încercat să-și apere prietena de agresivitatea iubitului Nicoletei, însă acesta nu s-ar fi lăsat impresionat de intervenția ei.

„Am protejat-o pe Nicoleta foarte mult atât în trecut, cât şi în acea seară în care, pentru a încerca să-i salvez viaţa, am suferit tăieturi de la Carmelo care m-au împins la pământ făcându-mă să-mi pierd cunoştinţa. Când am înţeles ce se întâmplă, am încercat să o smulg din mâna lui”, a declarat Margareta, potrivit spynews.ro.