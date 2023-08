Crimă ca în vestul sărbatic, în Săcele. Bărbat, ucis pe stradă cu furci și topoare de patru indivizi. Ce se întâmplase cu puțin timp înainte

O tragedie în stilul vestului sălbatic a avut loc în Săcele, județul Brașov, acolo unde un bărbat a fost ucis în bătaie sub privirile soției. Potrivit declarațiile femeii, vinovații pentru această crimă sunt patru bărbați, înarmați cu furci și topoare. Ulterior, familia victimei a povestit că bărbatul, în vârstă de 38 de ani, avusese câteva conflicte anterioare cu cei patru suspecți, însă nimeni nu se aștepta la un asemenea deznodământ.

O crimă șocantă a avut loc în orașul Săcele, din județul Brașov, acolo unde un bărbat de 38 de ani a fost ucis în bătaie sub privirile îngrozite ale soției sale.

Scenele violente, desprinse parcă din vestul sălbatic, au șocat comunitatea locală și au adus în prim-plan finalul pe care îl pot avea conflictele mai vechi dintre mai multe persoane, dacă acestea rămân nerezolvate.

Conform relatărilor apropiaților, patru indivizi înarmați cu topoare și furci s-au năpustit asupra bărbatului în plină stradă. Potrivit primelor informații din ancheta inițială, între victimă și agresori exista un conflict tacit, care a culminat într-un tragic episod.

Incidentul s-a petrecut după o serie de amenințări anterioare, iar familia a sunat după ajutor la jandarmi pentru a liniști spiritele. Cu toate acestea, agresorii l-au așteptat pe bărbat pe stradă după lăsarea serii, lansând un atac brutal la adresa acestuia, finalizat cu moartea.

Raluca Brumar, soția victimei, a descris momentele de groază, dar și ce se întâmplase cu puțin timp în urmă, atunci când o echipă de poliție s-a prezentat acasă la familie, sfâtuind-o să stea liniștită și ignorând adevăratul pericol.

„Au ieșit afară cu topoare, cu furci, cu măciucă. Noi am chemat echipajul. Tot nouă ne-au spus să stăm cuminți, să stăm frumos.

După aceea la ora 8 am plecat la tata, în jos. Am stat până la 8:30, ne-am întors acasă, când am ajuns în dreptul porții lor, au ieșit toți patru.”, a declarat femeia, încă sub șocul tragediei.