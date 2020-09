Creatura ciudată pescuită de un bărbat. Specialiștii sunt îngroziți: ”Așa ceva nu mai există nicăieri”

Specialiștii sunt îngroziți, după ce un bărbat a pescuit o creatură ciudată de sub ghețurile Antarcticii. Creatura ce pare extraterestră a fost prezentată în documentarul The Secrets of Antarctica, care a fost distribuit pe YouTube.

Cercetătorii sunt în alertă: ”Așa ceva nu mai există nicăieri”. Ce creatură bizară a pescuit un bărbat de sub ghețurile Antarcticii

Cercetătorii sunt în stare de alertă după ce au decoperit mai multe creaturi ciudate, ce par a fi din lumi extraterestre, sub ghețurile Antarcticii.

Bizarele creaturi marine sunt necunoscute și au fost descoperite sub gheața din Antarctica de către cercetătorii uimiți. Organismele descoperite sunt asemănătoare unor extratereștri și au fost prezentate într-un documentar, The Secrets of Antarctica, care a fost distribuit pe YouTube de către cercetători, care au vrut să facă cunoscute descoperirile lor.

Misiunea din Antarctica, compusă dintr-o echipă internațională de cercetători

Misiunea a fost alcătuită dintr-o echipă internațională, iar în timpul ei s-a utilizat tehnologie de ultimă generație pentru a scana fundul mării, relatează Daily Star.

Astfel, Dr. Dave Bowden își povestește uimirea față de formele ciudate de viață cu caracteristici ciudate. Printre descoperirile făcute de cercetători s-au numărat crini de mare numiți crinoizi, care fuseseră văzuți doar înainte în înregistrările fosile. De asemenea, omul de știință a povestit cum a găsit un păianjen de mare care crește cu picioare foarte mari, dar are un corp minuscul.

Ce au mai descoperit oamenii de știință în Antarctica

Alte descoperiri bizare sunt bureții, care nu au sistem nervos sau digestiv și se hrănesc prin filtrarea apei prin porii lor.

„Motivul este că platforma continentală a Antarcticii a fost izolată de restul planetei de mulți, mulți ani”, a declarat Dr. Dave Bowden. Păianjenul cu picioare mari și corp foarte mici-a intrigat cel mai tare pe cercetători.

Vierme anormal de mare, descoperit în Antarctica

„Acesta este un păianjen de mare, care este unul dintre grupurile care intrigă în sistemul de grupuri din Antarctica, deoarece sunt mult mai diverse decât restul lumii, cresc foarte mult. Există o tendință în unele grupuri de a se înclina spre gigantism, practic toate sunt picioare, în esență nu există corp, este diferit de orice știm despre noi”, a mai spus Dr. Dave Bowden.

Cercetătorii au descoperit și un vierme, dar anormal de mare, ceea ce l-a făcut pe Dave Bowden să declare: „Iată un exemplu de altă fiară magnifică, este un vierme polichet, le veți găsi sub o stâncă, dar acest lucru este mult, mult mai mare, decât în ​​mod normal”. Cercetătorii au povestit și care a fost cea mai mare descoperire a lor făcută în Antarctica.

Ce au descoperit oamenii de știință pe banalii arici de mare

„Există dezbateri dacă Antarctica este motivul pentru care aceste lucruri sunt mai mari sau dacă există doar descendențe ale acestui animal care au evoluat în Antarctica și nu există nicăieri altundeva.

„Dar una dintre cele mai fascinante descoperiri ale mele din călătorie a fost pe un munte marin la nord de Marea Ross, unde am găsit un ansamblu extraordinar de crini de mare – crinoizi – care sunt strâns legați de arici de mare. Diferența principală este că este ancorată într-o poziție. Singurul loc pe care l-am văzut înainte este în evidența fosilelor, nu am mai văzut așa vietate pe fundul mării”, a mărturisit Dr. Dave Bowden.