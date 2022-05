CRBL a făcut anunțul: la ce emisiuni va renunța! Nu e cale de întoarcere VIDEO

CRBL este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, având o carieră longevivă și de succes. Recent întors de la emisiunea „Survivor”, artistul a fost invitat în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, acolo unde cei doi au abordat mai multe subiecte.

Întors recent din Republica Dominicană, CRBL a mărturisit că este cea mai grea emisiune la care a participat vreodată, însă a plecat cu multe lecții învățate. Întrebat ce emisiune alege între „Asia Express” și „Survivor”, artistul a răspuns fără să stea pe gânduri că alege oricând a doua variantă.

Cu toate acestea, dacă ar fi să aleagă emisiunea preferată dintre toate la cele care a participat, CRBL ar alege „Dansez pentru tine”, deoarece acolo, în urmă cu 15 ani, și-a cunoscut soția. El era invitat în cadrul show-ului, iar Elena era coregrafa lui. În prezent, cei doi sunt căsătoriți de 14 ani și au o fiică frumoasă, Alessia.

CRBL, pe numele său real Eduard Andreianu, spune că nu probele sportive sau faptul că a avut mâncare limitată a fost cel mai greu, ci competiția cu sine și dorul de casă. A stat aproape 3 luni departe de familia lui, de Elena și Alessia.

Prima dată când a revăzut-o pe Elena a fost pe telefon, atunci când a plecat de pe insulă, la emisiunea lui Cătălin Măruță. Pentru el a fost o coincidență care l-a emoționat până la lacrimi.

„Doar în momentul în care am văzut-o, am bufnit în plâns instant. Și am văzut-o la tine în emisiune prima oară. Eu nu am văzut-o pe telefon, că telefonul mi l-au dat mai târziu.

M-am dus în camera de hotel, acolo aveam internet, și m-am uitat, și primul lucru a fost Elena la tine în emisiune. Alea au fost primele informații pe care eu le-am luat, după emisiune. Și când am văzut-o prima oară, am bufnit în plâns. Și când am luat telefonul și ne-am văzut pe FaceTime, iar. A fost un șoc.”, a povestit cântărețul.