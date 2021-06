Cove, simpaticul prezentator de la Vorbește lumea, a decis să își facă apariția în emisiunea moderată de Cătălin Măruță pentru a le face fanilor o surpriză imensă. Cum foarte mulți telespectatori îl apreciază, acesta a decis să îi dezvăluie colegului său un secret despre viața sa personală.

Cove îi bucură pe toți aproape în fiecare zi la PRO TV, prin emisiunea ‘Vorbește lumea’. Cunoscutul prezentator de televiziune nu se dă în lături de la provocări amuzante, întrebări incomode și fel și fel de clipe ce pot să stârnească interesul fanilor săi. De această dată, el își sărbătorește ziua de nume, chiar dacă nu mulți telespectatori știau cum îl cheamă, de fapt.

Acesta a decis să îi spună totul lui Cătălin Măruță cu această ocazie foarte specială. De asemenea, cum mulți au remarcat, Cove a scăpat de anumite kilograme în plus. Acesta a vorbit și despre acest subiect în emisiunea colegului său de la PRO TV, explicând cum a ajuns să aibă corpul la care visa.

Sunt câțiva ani care știu că mă cheamă Petre Gabriel. Puțini știu de Gabriel, mai puțini știu de Petre. Numele meu complet este Coveșeanu. Multă lume nu știe cum se scrie. În școala genereală mi s-a spus în toate felurile. Spre facultate am rămas doar cu Cove, mă gândeam că nu are cum să îl greșească nimeni. Până când m-a prins o doamnă pe stradă și a zis: ‘Maică, cum îți zice ție? Cobe?'”, a povestit Cove.

„De sport nu m-am apucat. Vă spun sincer, am slăbit vreo 6-7 kilograme. M-am lăsat de sport cu mulți ani în urmă și nu m-am mai apucat.

Pentru că este ziua lui, Cove va sărbători cu familia imediat după ce își va termina treaba de astăzi de la PRO TV. Acesta abia așteaptă să ajungă alături de cei dragi, mai ales că lui îi bucură viața doi băieți. Prezentatorul de televiziune este extrem de discret atunci când vine vorba de viața lui personală, dar i-a mărturisit lui Cătălin Măruță că este surprins de trecerea rapidă a timpului.

„12 ani are Bogdan, Răzvan face 6 în august. A trecut timpul. Slavă Domnului, am șansa să am o genă foarte bună și cumva, trecerea timpului să nu sape adânc.”, a mai transmis Cove.