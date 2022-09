Cove îi face concurență lui Dan Negru la concursurile de cultură generală. Ce emisiune apare la Prima TV EXCLUSIV

Cove s-a retras de la emisiunea “Flash Monden”, unde era amfitrion alături de Diana Bart, și-a încărcat bateriile în concediu și în această toamnă le va da întâlnire telespectatorilor Prima TV la quiz showul “Primii câștigă!”. Formatul nu este o premieră, Dan Negru fiind titularul a două concursuri de cultură generală, cu care este lider de audiență la Kanal D. Acum prezentatorul TV va avea și concurență. În exclusivitate pentru Impact.ro, Cove a oferit detalii despre noua lui emisiune.

După plecarea de la Antena 1, Dan Negru a schimbat macazul și a testat publicul din România cu concursuri de cultură generală. După ce a impus “Jocul cuvintelor” în grila Kanal D, lui Negru i s-a mai dat pe mână, în toamna asta, un format pe aceeași temă “Tu urmezi”. Iată că și Prima TV mizează în toamna asta pe inteligența publicului telespectator, iar Gabriel Coveșeanu a fost desemnat prezentator.

Cove este entuziasmat de noul proiect pe care îl va prezenta la Prima TV în această toamnă. Intră la concurență cu veteranul Dan Negru?

Într-un interviu anterior, acord pentru playtech.ro, Dan Negru nu excludea faptul că va avea concurență, dar că acest lucru nu îl sperie, el fiind denumit “regale audiențelor” datorită recordurilor înregistrare cu revelioanele, dar și cu alte formate pe care și-a pus amprenta.

,,Mă bucur că am dat acest trend și pentru că piața TV de la noi e o copie, unii se copiază pe alții, sunt sigur că vom fi copiați. Mă bucură! Când am lansat primul show cu copii, Next Star, imediat am fost copiat, la fel a fost cu farsele. Sunt sigur că acum vor apărea copiii pe quiz de cultură generală și mă bucură mult asta”, ne-a povestea Dan Negru în urmă cu câteva săptămâni.