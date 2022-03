Costin Craioveanu, în mega-scandal cu Mihaela Cernea! Acuzații grave în miez de noapte: „Voiam să știu cu cine pleacă la ski”

Pictorul vedetelor, Costin Craioveanu, a răbufnit la adresa soției sale, Mihaela Cernea de la trupa Class, care a intentat divorțul de acesta, în urmă cu doar cu câteva zile. Deși se declarase surprins de decizia soției sale de a intenta divorț, susținând că el încă o iubește, acesta îi aduce acum acuzații dure.

Costin Craioveanu, soțul Mihaelei Cernea, a răbufnit în toiul nopții la adresa soției sale și i-a transmis un mesaj:

De ce ai stat iubita mea cu mine?…Dacă nu mă iubești…21 de ani? De când v-am construit case…v-am dus în toate vacanțele în Europa…cu iubire și cu cele mai mișto mașini, hoteluri și iubire. De ce?”, i-a reproșat pictorul soției sale, care a introdus deja actele de divorț, în urmă cu o săptămână.

Costin Craioveanu a declarat că nu și-a lovit niciodată soția, chiar dacă pe data de 19 ianuarie 2022 el a cerut un ordin de restricție împotriva sa.

„Eu, Craioveanu, nu mi-am bătut niciodată soția, doar am făcut dragoste cu ea. Și are și doi super copii. Eu pictez și am grijă de oameni fără familii”, a mai spus Costin Craioveanu.