Cosmin Stan de la PRO TV, decizie de ultimă oră. A muncit non-stop două săptămâni

Jurnalistul Cosmin Stan a lucrat în această perioadă în regim full time, fiind nevoit să meargă în redacția știrilor Pro Tv, în fiecare zi fără întrerupere, iar acest lucru a făcut să nu mai aibă timp de copiii săi, Mark și Maia, un timp pe care îl va recupera în cele două săptămâni când va sta în casă.

Cosmin Stan de la PRO TV, decizie de ultimă oră

Deoarece în redacția știrilor se lucrează în două ture, unii muncesc non-stop vreme de două săptămâni, în timp ce alții rămân acasă și nu se expun. Pentru că Cosmin Stan a căzut de muncă în prima tură, a avut foarte puțin timp să-și vadă familia. Acesta a mărturisit pentru Libertatea că el se ocupă de aprovizionare, dar va încerca să facă multe alte lucruri online, precum comenzi online, plata facturilor, chiar și sport online, întrucât și copiii fac deja școala online.

Cosmin Stan are și planuri bine stabilite pentru perioada în care nu va mai fi la serviciu: ”Mă așteaptă niște misiuni de playstation cu copiii în perioada următoare. Altfel, aș vrea să citesc și să mă uit la filme”, spune jurnalistul, potrivit Libertatea.ro.

Cosmin Stan le-a vorbit copiilor despre coronavirus

Tot jurnalistul le-a explicat copiilor săi și ce este coronavirus, mai ales că îl auzeau des vorbind la televizor despre asta.

”Le-am explicat ce trebuie să facă pentru a se proteja cât mai bine, cu atât mai mult cu cât noi, în luna februarie, înainte de izbucnirea epidemiei în Europa, am fost în vacanță la schi în Austria, și vedeau peste tot prin aeroporturi foarte mulți oameni cu măști. Și, în plus, aveam alte călătorii programate despre care am intuit că vor fi anulate, așa că trebuie să-i pregătesc și pentru asta. Au avut o perioadă de anxietate, pentru că erau bombardați din toate părțile de informații despre acest virus, însă cu răbdare le-am răspuns întrebărilor lor despre virus, le-am povestit care sunt măsurile ce pot fi luate pentru a ne proteja și au depășit momentul. În plus, și la școală, până la întreruperea cursurilor, au avut parte de sesiuni explicative în care li s-a povestit despre această epidemie”, a spus Cosmin Stan, potrivit sursei citate.