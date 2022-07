Coșmarul pe care îl trăiește Giulia Nahmany înainte de orice călătorie: „S-a declanșat după ce era să mă înec în Israel”

Coșmarul pe care îl trăiește Giulia Nahmany ! Puțini sunt cei care o cunosc pe Giulia Nahmany, dincolo de glamour-ul afișat. În ciuda aparențelor, Giulia Nahmany este un om ca noi toți, cu bune, cu rele, dar și cu fobii. Parte dintre ele a reușit să le învingă, altele mai persistă și astăzi. Într-un dialog extrem de onest și sincer cu Ego.ro, s-a discutat despre coșmarul pe care îl trăiește Giulia Nahmany înainte de orice călătorie, dar asta nu o face mai puțin puternică sau determinată ca persoană.

Fie că ne credeți sau nu, frica este cel mai mare dușman al nostru! Ea este motivul pentru care milioane de oameni renunță la pasiunile lor. Se tem de eșec sau de ceea ce vor crede ceilalți și încep să se îndoiască de capacitățile lor.

Frica este motivul din spatele eșecului, al bolii, al renunțării, al relațiilor proaste și așa mai departe. Ne este frică de trecut, de viitor, de bătrânețe, de nevăzut și chiar de moarte.

Frica este un gând în minte. Asculți acel gând, ți-l imaginezi și, în cele din urmă, începi să crezi în el. Apoi te consumă.

Când se întâmplă acest lucru, devii frică de propriile gânduri. Frica poate deveni atât de puternică încât poate rezona cu tine pentru tot restul vieții tale.

Să luăm un exemplu, dacă îi tot spui copilului tău să meargă la culcare și nu ascultă, majoritatea părinților îl vor speria spunându-i că un bau-bau se ascunde sub pat și că te va lua cu el dacă nu dormi.

În astfel de situații, mai puțin cunoscute de publicul larg, a trecut și celebra Giulia Nahmany, despre care a vorbit deschis într-un interviu exclusiv acordat publicației Ego.ro:

Mereu am avut bonă atunci când eram mică, dar iată că copii mei nu mai au de mult timp.”, a povestit Giulia Nahmany, exclusiv pentru Ego.ro .

„De mică am fost așa. Nu am fost niciodată vreo curajoasă. Când eram copil și eu mă bucuram să merg în parcuri, evident.

Specialiștii psihologi spun că temerile noastre nu au nicio bază reală. Ele sunt doar gânduri negative pe care ni le construim în minte.

Frica este ca o umbră. Te urmărește oriunde te duci, dar nu există de fapt. Inclusiv Giulia Nahmany a trecut prin așa ceva, una din fobiile sale fiind cea a zborului cu avionul, despre care a povestit în același interviu:

„Am avut și fobie de avion, dar am zis că nu am cum să evit mersul cu avionul, așa că tot cu exerciții de respirație pot zbura. Doar când sunt turbulențe mă deranjează, în rest sunt mai calmă.

Știu exact când s-a declanșat această teamă de avion. A fost după ce era să mă înec în Israel, în mare. După ce era să mă înec, dintr-o dată mi s-a declanșat această teamă de avion.

Prin această evoluție spirituală pe care am avut-o și am dobândit-o în ultimii ani, am învățat că nu trebuie să avem această teamă de moarte, pentru că oricum, la un moment dat, vom trece într-o altă dimensiune și trebuie să privim și moartea ca fiind o parte din viață. E foarte greu”, a mai spus Giulia.