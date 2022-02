„Corupția de la Eurovision România trebuie oprită.” Ce cântăreață a decis să rupă tăcerea

Nicio ediție de Eurovision România nu poate trece fără un scandal în jurul acestui concurs muzical. S-a întâmplat după ce o melodie foarte îndrăgită a fost eliminată din concurs. Fanii au lansat chiar o petiție pentru care artistă care o interpretează să poată reveni pe scenă, alături de ceilalți participanți.

„Corupția de la Eurovision România trebuie oprită”

E scandal iar la Eurovision România. Cântăreața Jessie Baneș crede că i s-a făcut o nedreptate la acest concurs. Ea s-a numărat printre artiștii calificați în semifinale, cu piesa „Regret”, care, deși în Româmia se bucură de un succes moderat, în afara țării, fanii străini ai concursului Eurovision s-au declarat de-a dreptul îndrăgostiți de piesa lui Jessie.

Jessie nu s-a mai calificat pe mai departe în competiție și crede că i s-a făcut o nedreptate. Artistei nu i se permite să facă contestație în această etapă a concursului:

„De la locul 3 să ajungi la locul 20… Am încercat să fac și eu ce îmi stă în putință. Mi s-a spus că nu mi-e permisă contestația în acest moment. Nu se mai poate face nimic, e un concurs corupt. Corupția de la Eurovision România trebuie oprită. Am văzut negru pe alb că sunt pe locul 3 din 46”, a spus Jessie pentru cancan.ro.

Fanii au lansat o petiție în mediul online

Cu toate că a interpretat una dintre cele mai îndrăgite piese, Jessie Baneș nu a trecut în semifinala a II-a a Eurovizion România. Fanii s-au revoltat pe grupurile dedicate acestui concurs și au lansat și o petiție pentru ca piesa să fie reprimită în competiție.

”Piesa „Regret”, interpretată de Jessie, a fost eliminată de juriu din concursul Eurovision în prima semifinală. Asta în condițiile în care foarte mulți fani Eurovision din întreaga Europă, au votat piesa «Regret» pe aplicația oficială Eurovision, situând-o pe locul 3 din 46. Mai mult, piesa „Regret” este cea mai bine cotată piesă în limba Română din concurs. Foarte mulți fani străini au făcut topuri ale pieselor înscrise anul acesta la Eurovision Romania, iar „Regret” se situa mereu pe locul 1! Piesa chiar ar avea șanse în finala de la Torino! Dacă și tu crezi că juriul a făcut o nedreptate prin eliminarea piesei, și „Regret” ar trebui să rămână în concurs, distribuie această petiție!”, este unul dintre mesajele care apar pe Grupul ”Eurovision România”.

Amintim că joi seara 20 de melodii s-au calificat în cea de-a doua semifinală a concursului Eurovision România. Astfel 15 piese au fost alese de juriu, iar alte cinci piese au putut fi votate de fani.

Melodiile alese au fost:

Aldo Blaga – Embers

Alex Parker & Bastien – All this love

Andra Oproiu – Younique

Andrei Petruş – Take me

ARIS – Do Svidaniya

Cezar Ouatu – For everyone

Cream, Minodora, Diana – România mea

Dora Gaitanovici – Ana

E-an-na – Malere

Eliza G – The other half of me

Eugenia Nicolae feat. Cazanoi Brothers – Doina

Gabriel Basco – One night

Kyrie Mendél – Hurricane

Mălina – Prisoner

MOISE – Guilty

Oana Tăbultoc – Utopia

Petra – Ireligios

VANU – Never give up

Vizi Imre – Sparrow

WRS – Llamame