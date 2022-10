Corneluș Dinu, un familist convins. Cum a fost surprins în oraș fiul fostului internațional de la Dinamo – FOTO EXCLUSIV

Corneluș Dinu, fiul fostul internațional Cornel Dinu, are „legitimație de familist convins”. Zilele trecute a fost fotografiat de paparazzi playtech.ro împreună cu soția și fiica la plimbare prin București, profitând din plin de zilele însorite. A fost foarte atent cu ele și a avut mare grijă să le facă pe plac, iar când au ajuns la o terasă le-a comandat înghețată.

Corneluș Dinu, cu soția și fiica „la promenadă” prin București

Corneluș Dinu a ieșit zâmbitor la plimbare cu soția și fiica lui. Au luat „la pas” parcul Floreasca și s-au bucurat de ziua însorită, iar apoi au poposit la o terasă din zona Beller, unde s-au salutat cu mai mulți cunoscuți. Momentele au fost surprinse, în exclusivitate, de paparazzi playtech.ro.

În ultima vreme nu au apărut multe fotografii cu cei trei așa că este de remarcat cât de mult a crescut nepoata lui Cornel Dinu. Părinții ei au îmbrăcat-o elegant și au avut grijă să ia cu ei și o geacă, în caz că începe ploaia. Nu a fost cazul, așa că bărbatul familiei a ținut geaca în brațe tot timpul. Deși nu a fost deloc o situație prea comodă…

Corneluș Dinu, „străin” de fotbal, după ce a fost „testat” de Cornel Dinu

Corneluș Dinu și-a dorit să devină fotbalist, dar tatăl său a fost de altă părere. După ce i-a dat mai multe teste, Cornel Dinu l-a sfătuit, în stilul caracteristic, că este mai bine să se apuce de contabilitate. Motivele au fost clare, deși nu au spus spuse cu voce tare. Nu a făcut fotbal, dar a avut timp mai mult pentru viața personală. Corneluș a terminat Facultatea de Drept din cadrul Universității București și este jurist, dar are și două mici afaceri destul de prospere: un bistro și o firmă de catering.

„Nu mă consider un om de afaceri. Sper să fiu, la un moment dat. Petrec destul de mult timp la muncă, adică venim de dimineață și plecăm seara, dar dacă nu suntem aici nu funcționează nimic cum trebuie. Tata mă susține întotdeauna”, spunea fiul lui Cornel Dinu într-un interviu.

Dar capitolul de care este cel mai mândru este familia. S-a căsătorit în anul 2011 cu o fostă prezentatoare de televiziune, Alexandra Gudu, iar Cornel Dinu a spus mereu că pe nora lui o consideră fiica lui. Mariajul lor nu a fost o surpriză. Cei doi au fost prieteni încă din perioada liceului și s-au înțeles mereu foarte bine.

La un an după căsătorie au devenit părinți, iar Natalia Mihaela îl are naș pe celebrul Nicu Gheară. Fata lor are acum zece ani.

Corneluș Dinu a fost adoptat, la începutul anilor `90 de Cornel Dinu și de soția lui, care a murit în anul 2011. Silvia Dinu a fost șefa serviciului juridic de la „Filantropia” si răspundea și de un cămin de copii. La un moment dat a adus acasă un copil de doi ani, doar că cel mic trebuia dus înapoi la cămin. După câteva zile, Cornel Dinu i-a spus că băiatul ar trebui să rămână în familie.