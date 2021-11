Corneliu Botgros, dovadă clară de respect pentru mama sa. Ce decizie radicală a luat după moartea ei

Corneliu Botgros a luat o decizie importantă, după ce mama lui a murit. Artistul a decis să facă acest gest în semn de respect față de femeia care i-a dat viață.

Corneliu Botgros a dezvăluit, în cadrul unui interviu, că a fost nevoit să facă un gest pe care nu și l-a dorit, în contextul decesului femeii.

El și-a amânat nunta, cu toate că a fost planificată în această toamnă și toate detaliile erau puse la punct. După ce Lidia Bejenaru a murit, artistul a preferat să mai aștepte până să își unească destinul cu iubita lui, cu care are o relație de doi ani.

Evenimentul a fost amânat după vestea care l-a îndoliat pe interpret. El are o relație frumoasă și urma să se căsătorească anul acesta, în toamnă. Lucrurile nu au mai mers conform planului, iar mama lui nu va mai fi alături de el în acest pas important.

„Trăiesc o poveste de dragoste frumoasă pe care am așteptat-o mulți ani. Mulți ani am așteptat-o, ce-i drept, pentru că după divorț n-a fost nicio relație, pentru că asta e singura relație pe care o consider bună și cu perspectivă frumoasă.

Am avut planuri mari pentru toamna aceasta, vă spun sincer, din păcate vara aceasta am pierdut-o pe mama și toate planurile s-au amânat”, a povestit acesta.