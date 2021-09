Cornelia Rednic, schimbare radicală. Parcă e altă persoană după ce a slăbit FOTO

Cornelia Rednic pare că întinerește pe zi ce trece. Vedeta arată mai bine ca niciodată și nu se sfiește să arate asta pe rețelele sociale.

Cornelia Rednic este una dintre cele mai apreciate și căutate artiste de la noi din țară. Vedeta strălucește după ce a trecut printr-o transformare uriașă.

A slăbit 33 de kilograme, însă a recunoscut că s-a înfometat și că nu recomandă nimănui să facă asta. Îndrăgita interpretă de muzică populară a spus că din cauza dietei sale drastice i-a căzut și părul.

Ea a povestit cum a slăbit peste 30 de kilograme după ce s-a înfometat. Acum, ea nu mai este la dietă, dar și-a schimbat regimul și stilul de viață. Acum, ea ține post intermitent, aceeași dietă pe care o ține și Oana Roman, dar și alte vedete de la noi.

„Tot încercam să slăbesc și nu reușeam. La un moment dat am spus: „Gata, de acum trebuie să slăbesc!”. Acum eu nu recomand nimănui să facă ce am făcut eu, adică sub nicio formă să slăbești 10 kilograme pe lună nu e bine.

Acum nu sunt la dietă, mi-am schimbat modul de a mânca, stilul de viață. Am un prieten care a slăbit peste 20 de kilograme și arată foarte bine, dar nici nu i-a căzut părul, nu i-a căzut fața, arată extraordinar de bine și mi-a spus că merge pe această metodă de fasting, adică post intermitent”, a spus Cornelia Rednic în luna aprilie a accestui an.