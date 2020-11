Cornelia Catanga trece prin momente disperate. Este doar la mila băiatului său. Este oribil ce se întâmplă

Dramele celebrei soliste Cornelia Catanga se țin lanț. A fost una din cele mai apreciate soliste de muzică lăutărească. Acum, din păcate, a ajuns să trăiască cu chirie și la mila fiului ei.

Dacă în urmă cu ceva ani, Cornelia Catanga era una din cele mai bine cotate soliste de muzică lăutărească, și care trăia într-un adevărat lux, acum totul pare un vis urât. Celebrul muzician a ajuns să trăiască după o zi pe alta, cu chirie și la mila fiului ei.

Deja cu probleme de sănătate, Cornelia Catanga a mai primit o lovitură dură, după ce anul trecut și-a pierdut vederea în urma stopului cardio-respirator avut. Cu datorii, a rămas și fără casa somptuoasă în care locuia.

A fost nevoită să se mute într-o locuință din Bragadiru, unde acum stă cu chirie. Acum ajunsă la 62 de ani, este pe cale să-și piardă și căsnicia de 33 de ani, și încă nu crede că trăiește această dramă, și că telefonul nu mai sună pentru a fi invitată la spectacole.

”Ne-au nenorocit ăștia, nu se mai fac evenimente, nu am nici o posibilitate. La chirie, cu tot cu utilități, trebuie să plătesc lunar cam 800 de euro. Nu mai am bani nici de pâine, fiul meu îmi dă. O să ajungem la foame mare! Ultimul spectacol l-am avut pe 25 octombrie, pe Casa Poporului. Dacă nu ar fost fiul meu, Alexandru, un talentat pianist, era jale. El are succes cu trupa lui. Sunt foarte supărată, agitată, nervoasă. Este foarte greu cu statul ăsta în casă, ne învârtim ca un gândac în oală, ne găsim de lucru prin bucătărie, cu una-alta, ascult știrile tv, sper să vină și vești bune.”, le-a declarat vedeta redacției Impact.ro.