Corina Ungureanu, adevărul despre pictorialul în care a apărut dezbrăcată. „Am primit mai mulți bani decât pentru titlul mondial”. Ce spune despre filmul „deocheat” din Japonia – VIDEO

Corina Ungureanu a vorbit deschis despre cele momentele controversate din viața ei: pictorialele din Playboy, în care a apărut dezbrăcată, și filmul erotic realizat în Japonia, la care au participat și două colege, Lavinia Miloșovici și Claudia Presecan. Fosta gimnastă a dezvăluit că pentru ședințele foto care au apărut în revista din România a primit foarte mulți bani.

Corina Ungureanu a câștigat de două ori medalia de aur la Campionatele Mondiale (1997 și 1999) și două titluri europene (1998). Fanii din gimnastică își aduc aminte că a fost implicată și în multe momente controversate. Prima oară a pozat nud în Playboy în anul 2000, iar opt ani mai târziu a revenit cu un alt pictorial incendiar. De fiecare dată a câștigat bani buni, mai mulți decât în sala de gimnastică, după marile competiții la care a participat.

„Nu voi spune că nu a contat partea financiară. A contat enorm. Erau mai mulți bani decât primisem pentru titlul mondial. Aveam o casă de terminat și…

A fost și chestia că pozase o patinatoare și că au mai fost gimnaste înaintea mea… Am zis «OK, bun». M-am autodepășit, dacă vrei. Noi nu am fi vorbit azi fără chestia asta. Eu nu sunt o mare gimnastă. Nu mă consider în primele 15. Eu știu unde îmi e locul în ierarhia marilor gimnaste din România. Nu o să mă auzi că spun «Sunt o mare gimnastă». OK, comparativ cu rezultatele de azi, putem spune. Dar poate dacă nu făceam acele poze lumea nu știa că Ungureanu e și campioană mondială.

Sunt multe gimnaste peste mine, ca rezultate, care nu au trecut acest prag, nu au făcut ceva diferit… Eu mereu m-am simțit datoare să spun că îmi cunosc locul. Eu nici măcar nu am fost Jocurile Olimpice”, a declarat fosta campioană la gsp.ro.