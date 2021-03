Corina Chiriac, din nou la TV. Surpriza uriașă pregătită în culise

Una dintre cele mai bune vești ale zilei este că una dintre cele mai îndrăgite doamne ale muzicii românești, care a avut preponderent momente de victorie în carieră și în viață, Corina Chiriac, a revenit la Național TV după o scurtă pauză. De data această, din postura de invitat. Surpriza pe care i-au pregătit-o producătorii.

Corina Chiriac s-a retras anul trecut, în luna mai, de la cârma emisiunii ”Opriți timpul”, difuzată de Național TV, a cărei gazdă a fost 12 ani. Duminică, 21 martie, cântăreața a revenit în studiourile postului TV, dar în calitate de invitat.

Artista a fost invitată în emisiunea ”Start show România”, prezentată de Diana Matei și Adrian Enache. Producătorii stației unde a lucrat mai bine de un deceniu i-au pregătit solistei o surpriză de proporții: studioul unde este filmat noul sezon al show-ului a primit numele său, un omagiu emoționant pentru marea cântăreață.

Și-a scris autobiografia

”Minuni trăite” se numește cartea Corinei Chiriac, de la Editura Școala Ardeleană. Este disponibilă din 2 martie în toate librăriile din țară și se poate comanda și online.

„L-am rescris de nu știu câte ori. În prima parte l-am scris fără diacritice, apoi a fost un chin. Important este că l-am terminat cu bine. Cititorii o pot descoperi pe Corina Chiriac altfel. În primul rând, sunt amintiri din profesie, din călătoriile mele privite cu ochii de astăzi. Eu am cântat mult în țările din vest, în comunism, apoi puțin și în est, până am emigrat înainte de Revoluție.

Atunci, la vârstă mea, cred că îmi permit să analizez cum erau vremurile de acum 40-50 de ani. Sigur că am luat-o din copilărie. Am vorbit despre familie, bunici. În general, cartea cuprinde nenumărate povești și povestiri nu numai despre mine, ci și despre oameni dragi mie; oameni necunoscuți publicului. Există și o oarecare metafizică în carte. Am vorbit mult despre univers, credință, suflet. Eu mi-am pus acolo toată amintirile”, a povestit Corina Chiriac într-un interviu pentru ”Vorbește lumea”, de la Pro TV.