Corina Caciuc a născut. Laurenţiu Reghecampf e în al nouălea cer, antrenorul a devenit din nou tată

Laurențiu Reghecampf mai are doi copii din mariaje diferite. Prima dată, el a fost căsătorit prima dată cu Mariana Pfeiffer, dar s-au despărțit în 2007. . Din căsnicia lor a rezultat o fetiță, care din păcate s-a stins din viață la vârsta de un an, dar și un băiat, Luca Reghecampf.

„A fost o perioadă foarte grea pentru mine. Analisa a murit la un an și două luni. Ne-am dat seama că are o boală, se numea Tetralogia Fallot, inima nu se formase exact, camerele de la inimi, și ne-am dat seama pe la șase luni, obosea când mânca și ne-am dat seama că are o problemă.”, mărturisea Laurențiu Reghecampf, la vremea respectivă.

A doua căsnicie a fost cu Anamaria Prodan, din care a rezultat Laurențiu Reghecampf Jr., Bebeto. Cei doi s-au separat cu mare scandal în 2022. Ulterior, el și-a făcut publică relația cu Corina Caciuc.

„Eu am ținut de căsnicie cu dinții timp de 16 ani, de imperii construite, dar nimic nu e pentru totdeauna (…) În 16 ani m-am întors mereu, săptămânal, ziceam că nu fac bine ceva, greșesc undeva, trebuie să fac mai mult și m-am uitat pe mine. Consider că a fost și greșeala mea că probabil nu am făcut suficient pentru a-l salva și pentru a-mi salva căsnicia, întotdeauna e vina amândurora.

Nu am reușit, e o restanță acolo, poate dacă nu munceam atât de mult, poate puteam să îl țin, poate puteam să fac mai mult și nu cădea în lumea asta, dar iarăși mă gândesc… căsnicia nu trebuie să fie poliție. De disperare am făcut tot, de unde l-am luat eu pe Laurențiu, din liga a doua de pe nicăieri? Eu i-am zis că nimeni nu va crește cum a crescut el, așa am făcut!”, a declarat Anamaria Prodan, în cadrul unui podcast.