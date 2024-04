Copilul din imagine este acum unul dintre cei mai îndrăgiţi bărbaţi din România. Dă 100.000 de euro unui supravieţuitor

“Am fost un copil curios, explorator și aventurier, așa cum bine intuiți. Este o trăsătură pe care o am la purtător și astăzi și a început, cronologic, în lumea de poveste a sectorului 7 al Bucureștiului. Dacă ne gândim că astăzi orașul lui Bucur are doar 6 sectoare, deja mutăm în mitic zona cartierului antiaeriană – prelungirea Ghencea, cu mahalalele sale idilice, ce încă existau în anii ’70. Acolo era casa bunicilor materni și locul în care am auzit primele povești, sub cei mai blânzi-irizați ochi verzi din univers – ochii mamei, în colbul străduțelor, sub pomii fructiferi, în buruienile câmpurilor de la ieșirea din oraș sau la lumina felinarelor”, pentru life.ro.